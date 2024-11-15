Главный Дед Мороз не приедет в Краснодарский край на Новый год

«Поезд Деда Мороза» посетит 64 города России. Ростова-на-Дону, Краснодара, Сочи и других южных городов среди них нет

13 ноября телеграм-канал «Поезд Деда Мороза» сообщил, что волшебник отправился на поезде из Великого Устюга в путешествие по России. Оно продлится 60 дней до 11 января 2025 года.

Передвижная резиденция преодолеет около 30 тыс. километров. Дед Мороз проедет по Байкало-Амурской магистрали, побывает в Центральной России и Сибири, на Дальнем Востоке и Урале, посетит остров Сахалин.