Главный Дед Мороз не приедет в Краснодарский край на Новый год
«Поезд Деда Мороза» посетит 64 города России. Ростова-на-Дону, Краснодара, Сочи и других южных городов среди них нет
13 ноября телеграм-канал «Поезд Деда Мороза» сообщил, что волшебник отправился на поезде из Великого Устюга в путешествие по России. Оно продлится 60 дней до 11 января 2025 года.
Передвижная резиденция преодолеет около 30 тыс. километров. Дед Мороз проедет по Байкало-Амурской магистрали, побывает в Центральной России и Сибири, на Дальнем Востоке и Урале, посетит остров Сахалин.
РЖД запустит еще один новогодний поезд в Сочи и Имеретинский курорт:
В Краснодар, Сочи и Ростов-на-Дону поезд не приедет. Некоторые СМИ пишут, что это связано с безопасностью.
Напомним, впервые в железнодорожное путешествие Дед Мороз из Великого Устюга отправился в 2021 году. В Краснодарском крае поезд заезжал на станцию Тихорецкая, Имеретинский курорт и Розу Хутор, а также делал остановки в Минеральных Водах, Ставрополе и Ростове-на-Дону. В 2022 и 2023 годах южное направление в маршрут «Поезда Деда Мороза» не включали.
Как писали Юга.ру, в центре Краснодара устанавливают первую новогоднюю елку.