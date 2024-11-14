Краснодар продолжают украшать к Новому году. В центре города устанавливают первую елку

В Краснодаре на улице Красной монтируют новогоднюю елку, светящиеся арки и другие объекты. Показываем, как они выглядят и где находятся

14 ноября в Краснодаре рабочие начали монтировать конусообразное укрытие для памятника Шурику и Лидочке в виде новогодней ёлки.

© Фото Арины Богдановой, Юга.ру

Также специалисты продолжают украшать праздничной иллюминацией улицу Красную. Длинную светящуюся арку устанавливают от улицы Бабушкина по направлению к кинотеатру «Аврора».

© Фото Арины Богдановой, Юга.ру

По Красной от Свято-Екатерининского фонтана до Хакурате вдоль дорожек появились шары, напоминающие композицию «Парад планет» в парке «Краснодар».

© Фото Арины Богдановой, Юга.ру

У пересечения улиц Северной и Красной на деревьях появились светящиеся сосульки.

© Фото Арины Богдановой, Юга.ру

На пересечении улиц Красной и Одесской до Гаврилова уже повесили более десяти рядов с праздничными гирляндами. Объекты похожи одновременно на звезды и на снежинки.

© Фото Арины Богдановой, Юга.ру

От пересечения улиц Северной и Красной до Кузнечной установили резную арку в виде веток с новогодними шарами.

© Фото Арины Богдановой, Юга.ру

Завершить работы планируют к началу декабря. Ранее СМИ сообщали, что благоустройством улицы Красной займется компания Сергея Галицкого.