Краснодар продолжают украшать к Новому году. В центре города устанавливают первую елку
В Краснодаре на улице Красной монтируют новогоднюю елку, светящиеся арки и другие объекты. Показываем, как они выглядят и где находятся
14 ноября в Краснодаре рабочие начали монтировать конусообразное укрытие для памятника Шурику и Лидочке в виде новогодней ёлки.
Также специалисты продолжают украшать праздничной иллюминацией улицу Красную. Длинную светящуюся арку устанавливают от улицы Бабушкина по направлению к кинотеатру «Аврора».
По Красной от Свято-Екатерининского фонтана до Хакурате вдоль дорожек появились шары, напоминающие композицию «Парад планет» в парке «Краснодар».
У пересечения улиц Северной и Красной на деревьях появились светящиеся сосульки.
На пересечении улиц Красной и Одесской до Гаврилова уже повесили более десяти рядов с праздничными гирляндами. Объекты похожи одновременно на звезды и на снежинки.
От пересечения улиц Северной и Красной до Кузнечной установили резную арку в виде веток с новогодними шарами.
Завершить работы планируют к началу декабря. Ранее СМИ сообщали, что благоустройством улицы Красной займется компания Сергея Галицкого.
Как писали Юга.ру, в Сочи за 56 дней до Нового года установили первую елку. Она находится на площади у супермаркета в районе Светлана.
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