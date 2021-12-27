Дед Мороз отметит Новый год на «Роза Хутор»

5 декабря девять праздничных вагонов проедут по 36 городам страны. Дед Мороз уже посетил Кострому, Урал и Поволжье, а потом через Северный Кавказ и побережье Черного моря направится обратно на Север. Подобные встречи организует ОАО «Российские железные дороги».



Для тех, кто приобрел билеты, в одном из вагонов работает приемная Дедушки, а в других можно пройти квесты, приобрести сувениры, провести фотосессию, зайти в кафе с блюдами северной кухни. Кроме Снегурочки, Деда Мороза сопровождают Тигренок, Снеговики и Гном. Поезд делает остановки днем в каждом городе, который включен в маршрут. На вокзалах Деда Мороза и горожан ожидает анимационная программа.

На станцию курорта «Роза Хутор» поезд прибудет 31 декабря в 20:30. По этому случаю на вокзале планируется праздничная программа и концерт. По заранее купленным билетам можно будет посетить его передвижную резиденцию, выпить чая, отправить новогоднюю открытку и получить подарок от Деда Мороза. В 3:10 он отправится дальше по маршруту. Следующей остановкой сказочного поезда будет Ростов-на Дону.