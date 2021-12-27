Дед Мороз отметит Новый год на «Роза Хутор»
31 декабря на станцию курорта «Роза Хутор» прибудет поезд с Дедом Морозом
5 декабря девять праздничных вагонов проедут по 36 городам страны. Дед Мороз уже посетил Кострому, Урал и Поволжье, а потом через Северный Кавказ и побережье Черного моря направится обратно на Север. Подобные встречи организует ОАО «Российские железные дороги».
Для тех, кто приобрел билеты, в одном из вагонов работает приемная Дедушки, а в других можно пройти квесты, приобрести сувениры, провести фотосессию, зайти в кафе с блюдами северной кухни. Кроме Снегурочки, Деда Мороза сопровождают Тигренок, Снеговики и Гном. Поезд делает остановки днем в каждом городе, который включен в маршрут. На вокзалах Деда Мороза и горожан ожидает анимационная программа.
На станцию курорта «Роза Хутор» поезд прибудет 31 декабря в 20:30. По этому случаю на вокзале планируется праздничная программа и концерт. По заранее купленным билетам можно будет посетить его передвижную резиденцию, выпить чая, отправить новогоднюю открытку и получить подарок от Деда Мороза. В 3:10 он отправится дальше по маршруту. Следующей остановкой сказочного поезда будет Ростов-на Дону.
Дед Мороз проведет в своем путешествии по российским городам 41 день. Его маршрут составит 12 тыс. 500 км, по дороге он планирует подарить 10 тыс. подарков.
«Мы очень рады, что Дед Мороз решил встретить 2022 год на нашей станции. Это обеспечит настоящий заряд новогоднего настроения, атмосферу волшебства и радости. А пока хотелось бы пожелать ему счастливого пути, очень ждем его 31 декабря у нас, в горах Сочи», — отметили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».
Как сообщали ранее Юга.ру, на курорте «Роза Хутор» 22 декабря стартовал горнолыжный сезон.