ГК «Самсон» обсудила с ведущим производителем канатных дорог в Китае совместные проекты на курортах Кавказа

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Карачаево-Черкесия, Вся Россия, В мире

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  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК «Самсон»
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК «Самсон»

Представители группы компаний «Самсон», активно осваивающей горнолыжные курорты, посетили завод лидера по производству канатных дорог BMHRI в Китае

ГК «Самсон» — краснодарский инвестиционно-строительный холдинг. В 2024 году группа компаний получила финансирование на строительство курорта «Лунная поляна-2» в Архызе. До 2036 года «Самсон» инвестирует в развитие курорта около 30 млрд рублей. Там построят отели, термальный комплекс, медцентр и торговый квартал. 

BMHRI — крупнейший производитель канатных дорог и горнолыжной инфраструктуры, входит в SINOMACH Group (Китайскую национальную машиностроительную корпорацию). Компания занимает более половины китайского рынка канатных дорог и определяет стандарты безопасности для пассажирских подвесных канатных дорог и фуникулеров.

В Китае гендиректор ГК «Самсон» Татьяна Фоменко и заместитель гендиректора по строительству канатных дорог Анна Ударцева ознакомились с современными технологиями и производственными процессами одного из крупнейших заводов BMHRI, обсудили возможное сотрудничество и перспективы совместных проектов по строительству канатных дорог на курортах Дальнего Востока и Кавказа.

«Черепаха», шкивы и счалка:

Эксперты группы «Самсон» отметили высокий уровень технологий и профессионализма команды BMHRI, который создает уверенность в успешной реализации совместных инициатив. В ближайшее время стороны планируют продолжить переговоры о деталях сотрудничества.

Ранее Юга.ру рассказывали, когда на курортах «Эльбрус» и «Архыз» стартует горнолыжный сезон.

Архыз Инвестиции Инфраструктура Курорты и туризм Строительство

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