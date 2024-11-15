ГК «Самсон» обсудила с ведущим производителем канатных дорог в Китае совместные проекты на курортах Кавказа

Представители группы компаний «Самсон», активно осваивающей горнолыжные курорты, посетили завод лидера по производству канатных дорог BMHRI в Китае

ГК «Самсон» — краснодарский инвестиционно-строительный холдинг. В 2024 году группа компаний получила финансирование на строительство курорта «Лунная поляна-2» в Архызе. До 2036 года «Самсон» инвестирует в развитие курорта около 30 млрд рублей. Там построят отели, термальный комплекс, медцентр и торговый квартал.

BMHRI — крупнейший производитель канатных дорог и горнолыжной инфраструктуры, входит в SINOMACH Group (Китайскую национальную машиностроительную корпорацию). Компания занимает более половины китайского рынка канатных дорог и определяет стандарты безопасности для пассажирских подвесных канатных дорог и фуникулеров.

В Китае гендиректор ГК «Самсон» Татьяна Фоменко и заместитель гендиректора по строительству канатных дорог Анна Ударцева ознакомились с современными технологиями и производственными процессами одного из крупнейших заводов BMHRI, обсудили возможное сотрудничество и перспективы совместных проектов по строительству канатных дорог на курортах Дальнего Востока и Кавказа.

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Эксперты группы «Самсон» отметили высокий уровень технологий и профессионализма команды BMHRI, который создает уверенность в успешной реализации совместных инициатив. В ближайшее время стороны планируют продолжить переговоры о деталях сотрудничества.