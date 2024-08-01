В курорт «Лунная поляна» в Архызе инвестируют 30 млрд рублей. Там построят отели, термальный комплекс, медцентр и торговый квартал

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Карачаево-Черкесия

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  • © Фото пресс-службы ГК «Самсон»
    © Фото пресс-службы ГК «Самсон»

До 2036 года ГК «Самсон» инвестирует в развитие курорта «Лунная поляна» в Архызе около 30 млрд рублей

Инвестор построит на «Лунной поляне» пятизвездочные гостиницы с системой Ski-in&Ski-out (возможность кататься на лыжах и сноуборде прямо от дверей отеля), а также:

  • оздоровительную инфраструктуру;
  • четырехзвездочный гостиничный комплекс и виллы;
  • медицинский кластер с центром восстановления для спортсменов;
  • термальные источники и банный комплекс с открытыми бассейнами;
  • искусственное озеро;
  • торговый променад с магазинами, кофейнями и ресторанами.

До 2036 года группа компаний планирует инвестировать в курорт и развитие «Лунной поляны» около 30 млрд рублей.

В начале мая компания приступила к реновации горного курорта «Романтик», расположенного в центре «Архыза». В конце 2024-го там снова откроются две гостиницы. В них для гостям и частным инвесторам предложат объекты размещения бизнес-класса с гостиничным сервисом под управлением международного оператора. В ходе реновации полностью обновят места общего пользования, отделку номеров и отремонтируют фасад.

Инвестиционно-строительный холдинг «Самсон» намерен построить туристическую и сопутствующую коммерческую инфраструктуру и увеличить общий объем номерного фонда Архыза. В ближайшие годы группа компаний сосредоточится на трех основных направлениях: реновации уже построенного номерного фонда, строительстве гостиничных комплексов и развитии туристско-рекреационной инфраструктуры курорта.

Бассейн и здание сельсовета:

«Мы планируем создать место, где качественная медицина объединяется с высококлассным гостиничным сервисом и спортивной инфраструктурой. Курорт уже пользуется огромной популярностью, и мы видим большой потенциал в его развитии и создании сервиса высокого уровня, поэтому значительная часть инвестиционного портфеля компании сегодня приходится на проекты в Архызе», — отмечает генеральный директор ГК «Самсон» Татьяна Фоменко.

Как рассказал генеральный директор курорта «Архыз» Роман Киранчук, с начала этого года Архыз посетили около 750 тыс. туристов. К 2030 году благодаря новой инфраструктуре курорта и строительству аэропорта в районе Черкесска ожидается до 2 млн туристов ежегодно.  

Как писали Юга.ру, В Адыгее на берегу реки Белой построят курорт с термальными бассейнами за 780 млн рублей.

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