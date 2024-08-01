До 2036 года ГК «Самсон» инвестирует в развитие курорта «Лунная поляна» в Архызе около 30 млрд рублей

Инвестор построит на «Лунной поляне» пятизвездочные гостиницы с системой Ski-in&Ski-out (возможность кататься на лыжах и сноуборде прямо от дверей отеля), а также:

оздоровительную инфраструктуру;

четырехзвездочный гостиничный комплекс и виллы;

медицинский кластер с центром восстановления для спортсменов;

термальные источники и банный комплекс с открытыми бассейнами;

искусственное озеро;

торговый променад с магазинами, кофейнями и ресторанами.

До 2036 года группа компаний планирует инвестировать в курорт и развитие «Лунной поляны» около 30 млрд рублей.