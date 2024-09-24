ГК «Самсон» получила финансирование на строительство курорта «Лунная поляна-2» в Архызе

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Карачаево-Черкесия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Банк Дом.РФ и группа компаний «Самсон» заключили соглашение о финансировании проекта «Лунная поляна-2» в Архызе

24 сентября пресс-служба группы компаний «Самсон» сообщила, что банк Дом.РФ и застройщик заключили соглашение о финансировании инвестиционного проекта «Лунная поляна-2» — части будущего курорта «Лунная поляна» в Архызе.

Проект предусматривает строительство гостиницы не менее, чем на 2,9 тыс. номеров. Объем кредитной линии составляет 16 млрд рублей.

«Лунная поляна» — один из шести проектов, реализуемых ГК «Самсон» в Архызе до 2030 года.

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«Лунная поляна» — наш флагманский проект в Архызе. Это уже третий проект, который мы реализуем совместно с банком Дом.РФ. Его реализация требует максимальной концентрации и создания мощного строительного кластера в регионе», — рассказала гендиректор ГК «Самсон» Татьяна Фоменко.

Застройщик реализует проект в три этапа. Первый предполагает строительство 939 гостиничных номеров до июня 2029 года, второй — еще 939 номеров до декабря 2029 года, а третий — 1033 номера с сервисным управлением до сентября 2030 года.

«Банк Дом.РФ участвует в реализации строительных проектов в Северо-Кавказском регионе, предоставляя финансирование. «Лунная поляна-2» станет одним из крупнейших инфраструктурных туристических проектов в регионе, который реализуется командой инвесторов и даст дополнительный импульс развитию территории особой экономической зоны в Архызе», — отметил управляющий директор Южного регионального центра банка Дом.РФ Кирилл Зарочинцев.

Как писали Юга.ру, в курорт «Лунная поляна» в Архызе инвестируют 30 млрд рублей. Там построят отели, термальный комплекс, медцентр и торговый квартал.

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