ГК «Самсон» получила финансирование на строительство курорта «Лунная поляна-2» в Архызе

24 сентября пресс-служба группы компаний «Самсон» сообщила, что банк Дом.РФ и застройщик заключили соглашение о финансировании инвестиционного проекта «Лунная поляна-2» — части будущего курорта «Лунная поляна» в Архызе. Проект предусматривает строительство гостиницы не менее, чем на 2,9 тыс. номеров. Объем кредитной линии составляет 16 млрд рублей. «Лунная поляна» — один из шести проектов, реализуемых ГК «Самсон» в Архызе до 2030 года.

«Лунная поляна» — наш флагманский проект в Архызе. Это уже третий проект, который мы реализуем совместно с банком Дом.РФ. Его реализация требует максимальной концентрации и создания мощного строительного кластера в регионе», — рассказала гендиректор ГК «Самсон» Татьяна Фоменко.



Застройщик реализует проект в три этапа. Первый предполагает строительство 939 гостиничных номеров до июня 2029 года, второй — еще 939 номеров до декабря 2029 года, а третий — 1033 номера с сервисным управлением до сентября 2030 года.

«Банк Дом.РФ участвует в реализации строительных проектов в Северо-Кавказском регионе, предоставляя финансирование. «Лунная поляна-2» станет одним из крупнейших инфраструктурных туристических проектов в регионе, который реализуется командой инвесторов и даст дополнительный импульс развитию территории особой экономической зоны в Архызе», — отметил управляющий директор Южного регионального центра банка Дом.РФ Кирилл Зарочинцев.