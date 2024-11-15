В Краснодаре на проект реставрации колоннады в Чистяковской роще выделят 2 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Депутаты гордумы Краснодара поддержали реставрацию колоннады в Чистяковской роще

14 ноября «Краснодарские известия» сообщили, что на заседании гордумы депутаты решили выделить деньги на реставрацию колоннады на улице Московской, 65.

Глава городского департамента финансов Александр Чулков заявил, что на разработку научно-проектной документации из бюджета направят 2 млн 25 тыс. рублей.

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Колоннада в стиле соцреализма находится внутри Чистяковской рощи рядом с детской площадкой и детсадом «Сказка». Ее установили к краевой выставке достижений народного хозяйства в 1956 году.

В апреле 2021 года экс-мэр Краснодара Евгений Первышов поручил отреставрировать колоннаду. Он предположил, что арка может стать вторым парадным входом в комплекс детсадов «Сказка». Позже власти обнаружили, что колоннада не зарегистрирована из-за наложенного ареста. Следовательно, отреставрировать ее не просто.

Тогда Первышов поручил подготовить обращение в краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия о снятии ареста.

Осень того же года власти обратили внимание, что колоннада разрушается. Объект поставили на кадастровый учет и начали противоаварийные работы.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на реставрацию музея имени Фелицына потратят почти 30 млн рублей.

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В Краснодаре на проект реставрации колоннады в Чистяковской роще выделят 2 млн рублей
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