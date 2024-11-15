В Краснодаре на проект реставрации колоннады в Чистяковской роще выделят 2 млн рублей

Колоннада в стиле соцреализма находится внутри Чистяковской рощи рядом с детской площадкой и детсадом «Сказка». Ее установили к краевой выставке достижений народного хозяйства в 1956 году.



В апреле 2021 года экс-мэр Краснодара Евгений Первышов поручил отреставрировать колоннаду. Он предположил, что арка может стать вторым парадным входом в комплекс детсадов «Сказка». Позже власти обнаружили, что колоннада не зарегистрирована из-за наложенного ареста. Следовательно, отреставрировать ее не просто.



Тогда Первышов поручил подготовить обращение в краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия о снятии ареста.



Осень того же года власти обратили внимание, что колоннада разрушается. Объект поставили на кадастровый учет и начали противоаварийные работы.