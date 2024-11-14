Аналитики назвали самых безопасных мобильных операторов России

Как отметили аналитики J'son Partners Consulting, с начала 2024 года Роскомнадзор заблокировал 456 млн мошеннических звонков и 6,2 млн «серых» сим-карт. В исследовании сравнили функциональность и комплексность сервисов цифровой безопасности восьми основных экосистем и операторов связи в России: «Яндекс», «Сбера», VK, «Т-банк», «МТС», «Билайн», «Мегафон» и t2.

Первое место в рейтинге заняла компания «МТС». За ней в пятерке расположились «Билайн», «Мегафон», «Яндекс» и t2. С января по сентябрь 2024-го лидер рейтинга заблокировал более 2,3 млрд нежелательных звонков — на 30% больше, чем годом ранее.