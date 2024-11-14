Аналитики назвали самых безопасных мобильных операторов России
Аналитики компании J'son Partners Consulting назвали лидеров цифровой безопасности среди крупнейших российских экосистем и операторов связи
Как отметили аналитики J'son Partners Consulting, с начала 2024 года Роскомнадзор заблокировал 456 млн мошеннических звонков и 6,2 млн «серых» сим-карт. В исследовании сравнили функциональность и комплексность сервисов цифровой безопасности восьми основных экосистем и операторов связи в России: «Яндекс», «Сбера», VK, «Т-банк», «МТС», «Билайн», «Мегафон» и t2.
Первое место в рейтинге заняла компания «МТС». За ней в пятерке расположились «Билайн», «Мегафон», «Яндекс» и t2. С января по сентябрь 2024-го лидер рейтинга заблокировал более 2,3 млрд нежелательных звонков — на 30% больше, чем годом ранее.
Киберграмотность — пан или пропал:
Аналитики J'son Partners Consulting отметили, что российские цифровые компании активно запускают специализированные сервисы для борьбы с телефонными мошенниками и утечками данных. Например, «МТС» запустила функцию «Безопасный звонок» — голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Кроме того, функция «Уведомление об утечке данных» у «МТС», «Сбера» и t2 отслеживает данные абонента при утечке в сеть и дает рекомендации по предотвращению таких ситуаций.
Карты, деньги, два звонка:
По данным опроса ВЦИОМ, 67% россиян за последние полгода-год сталкивались с телефонными и цифровыми мошенниками. Поэтому сервисы цифровой защиты пользуются высоким интересом и со стороны пользователей, и со стороны разработчиков, которые быстро добавляют новые возможности для защиты личных данных.
Как с начала 2000-х благодаря связи и интернету изменилась наша жизнь? Вспоминаем в этом тесте.