На картах появилась новая трасса от Краснодара до Крымского моста. Когда дорогу откроют для машин?

Краснодарский край, Крым

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  • © Скриншот с сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот с сервиса «Яндекс.Карты»

На картах появилась новая скоростная трасса от Краснодара до Крымского моста

На картах появилась новая трасса А-289. Магистраль сократит путь от Краснодара к Крымскому мосту. Предположительно время в пути составит около двух часов. 

Дорога пройдет в стороне от населенных пунктов, это позволит вывести с территорий транзитный транспорт. Маршрут будет проходить в объезд Темрюка и Славянска-на-Кубани, поселков Южный склон и Светлый путь Ленина, станиц Курчанской и Анастасиевской, хуторов Белый, Ханьков, Шапарской, Коржевский и Прикубанский.

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Протяженность четырехполосной трассы составит около 120 км. Расчетная скорость движения по ней будет 120 км/ч. По дороге смогут проезжать до 40 тыс. автомобилей в сутки.

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Напомним, сегодня дорога из Краснодара до Крыма проходит через Темрюк и Славянск-на-Кубани. Это приводит к образованию заторов, особенно летом. Автомобилистам порой приходится стоять в пробках больше двух часов.

Как писали Юга.ру, вице-мэр Краснодара подтвердил строительство новой дороги в ЮМР. Жители района выступают против.

Автомобили Дороги Инфраструктура Краснодар Крым Курорты и туризм Транспорт

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На картах появилась новая трасса от Краснодара до Крымского моста. Когда дорогу откроют для машин?
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