«Надругательство над здравым смыслом и памятью о близких». В Краснодарском крае землю рядом с кладбищем засеяли пшеницей

10 ноября активистка Наталья Гаряева в телеграм-канале «Полтавская против свалки» со ссылкой на обращение граждан сообщила , что в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района земли, прилегающие к местному кладбищу, засеяли озимой пшеницей. При этом санитарной зоны между полями и могилами нет.

Гаряева считает, что поля засеяло то же лицо, которое высаживало рис возле мусорной свалки в станице Полтавской. Напомним, что в октябре 2023 года Россельхознадзор нашел в нем свинец и мышьяк. Позже опасную продукцию изъяли.



Активистка рассказала, что согласно действующим СанПиН, минимальная санитарно-защитная зона у такого кладбища — 100 метров. Однако пшеницу засеяли прямо у могил.



11 ноября АНО «Зеленая станица», которым руководит Наталья Гаряева, направило обращение к прокурору Красноармейского района Олегу Сушкову с просьбой провести проверку и принять меры.



«На наш взгляд, это не просто лютый бред. Это сродни измене Родине и предательству сограждан. Это — надругательство над здравым смыслом и памятью о близких», — заявила активистка.