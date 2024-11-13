«Надругательство над здравым смыслом и памятью о близких». В Краснодарском крае землю рядом с кладбищем засеяли пшеницей

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Полтавская против свалки» https://t.me/stplt/2350
    © Скриншот из телеграм-канала «Полтавская против свалки» https://t.me/stplt/2350

Кубанская активистка рассказала о пшеничных полях, засеянных около кладбища в Красноармейском районе. Жители опасаются отравления трупным ядом

10 ноября активистка Наталья Гаряева в телеграм-канале «Полтавская против свалки» со ссылкой на обращение граждан сообщила, что в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района земли, прилегающие к местному кладбищу, засеяли озимой пшеницей. При этом санитарной зоны между полями и могилами нет.

Жители опасаются, что зерновая продукция будет отравлена трупным ядом.

Реки из фекалий возле школ и детсадов:

Гаряева считает, что поля засеяло то же лицо, которое высаживало рис возле мусорной свалки в станице Полтавской. Напомним, что в октябре 2023 года Россельхознадзор нашел в нем свинец и мышьяк. Позже опасную продукцию изъяли.

Активистка рассказала, что согласно действующим СанПиН, минимальная санитарно-защитная зона у такого кладбища — 100 метров. Однако пшеницу засеяли прямо у могил.

11 ноября АНО «Зеленая станица», которым руководит Наталья Гаряева, направило обращение к прокурору Красноармейского района Олегу Сушкову с просьбой провести проверку и принять меры.

«На наш взгляд, это не просто лютый бред. Это сродни измене Родине и предательству сограждан. Это — надругательство над здравым смыслом и памятью о близких», — заявила активистка.

Как писали Юга.ру, жители Красноармейского района Кубани несколько лет борются со свалкой в станице Полтавской. Узнать больше можно в нашем сюжете.

кладбище Красноармейский район Отравления Продукты питания Промышленность Экология

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«Надругательство над здравым смыслом и памятью о близких». В Краснодарском крае землю рядом с кладбищем засеяли пшеницей
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