«Надругательство над здравым смыслом и памятью о близких». В Краснодарском крае землю рядом с кладбищем засеяли пшеницей
Кубанская активистка рассказала о пшеничных полях, засеянных около кладбища в Красноармейском районе. Жители опасаются отравления трупным ядом
10 ноября активистка Наталья Гаряева в телеграм-канале «Полтавская против свалки» со ссылкой на обращение граждан сообщила, что в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района земли, прилегающие к местному кладбищу, засеяли озимой пшеницей. При этом санитарной зоны между полями и могилами нет.
Жители опасаются, что зерновая продукция будет отравлена трупным ядом.
Реки из фекалий возле школ и детсадов:
Гаряева считает, что поля засеяло то же лицо, которое высаживало рис возле мусорной свалки в станице Полтавской. Напомним, что в октябре 2023 года Россельхознадзор нашел в нем свинец и мышьяк. Позже опасную продукцию изъяли.
Активистка рассказала, что согласно действующим СанПиН, минимальная санитарно-защитная зона у такого кладбища — 100 метров. Однако пшеницу засеяли прямо у могил.
11 ноября АНО «Зеленая станица», которым руководит Наталья Гаряева, направило обращение к прокурору Красноармейского района Олегу Сушкову с просьбой провести проверку и принять меры.
«На наш взгляд, это не просто лютый бред. Это сродни измене Родине и предательству сограждан. Это — надругательство над здравым смыслом и памятью о близких», — заявила активистка.
Как писали Юга.ру, жители Красноармейского района Кубани несколько лет борются со свалкой в станице Полтавской. Узнать больше можно в нашем сюжете.