Госдума может отменить шестидневную рабочую неделю в конце года

Предыстория. Правительство РФ опубликовало производственный календарь на 2024 год, согласно которому россиян ждет рабочая неделя с 23 по 28 декабря. При этом последний трудовой день не будет сокращенным.

12 ноября телеграм-канал Shot сообщил, что депутат Госдумы Станислав Наумов выступил с инициативой сделать 28 декабря выходным днем. По его словам, это создаст дополнительный импульс развитию внутреннего семейного туризма.

«Безусловно, есть сферы, где дополнительные рабочие дни — необходимость, например, пищевая промышленность. Но там, где можно семьям с детьми раньше уехать куда-то на машине в своём регионе (в дом отдыха, на природу) — это хорошо. Надо такие возможности создавать», — считает Наумов.