Госдума может отменить шестидневную рабочую неделю в конце года

Вся Россия

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  • © Фото mdjaff, Freepik.com
    © Фото mdjaff, Freepik.com

Депутаты предложили субботу, 28 декабря, сделать выходным днём

Предыстория. Правительство РФ опубликовало производственный календарь на 2024 год, согласно которому россиян ждет рабочая неделя с 23 по 28 декабря. При этом последний трудовой день не будет сокращенным.

12 ноября телеграм-канал Shot сообщил, что депутат Госдумы Станислав Наумов выступил с инициативой сделать 28 декабря выходным днем. По его словам, это создаст дополнительный импульс развитию внутреннего семейного туризма.

«Безусловно, есть сферы, где дополнительные рабочие дни — необходимость, например, пищевая промышленность. Но там, где можно семьям с детьми раньше уехать куда-то на машине в своём регионе (в дом отдыха, на природу) — это хорошо. Надо такие возможности создавать», — считает Наумов.

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Депутаты Госдумы поддержали его идею и обратились к заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Григоренко. Они предложили разрешить региональным властям установить 28 декабря как выходной день по своему усмотрению.

Напомним, в 2024 году шестидневные рабочие недели были перед майскими праздниками и Днем народного единства в ноябре.

Как писали Юга.ру, в Сочи за 56 дней до Нового года установили первую елку. Она находится на площади у супермаркета в районе Светлана.

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