Жителей Краснодарского края ждет еще одна шестидневная рабочая неделя в 2024 году

Россияне будут работать шесть дней подряд перед Новым годом

Правительство РФ опубликовало производственный календарь на 2024 год, согласно которому россиян ждет рабочая неделя с 23 по 28 декабря. Однако последний рабочий день в 2024 году не будет сокращенным.

Выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря. 31 декабря будет нерабочим днем из-за переноса выходного с 7 января 2024 года.