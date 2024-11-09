Жителей Краснодарского края ждет еще одна шестидневная рабочая неделя в 2024 году
Россияне будут работать шесть дней подряд перед Новым годом
Правительство РФ опубликовало производственный календарь на 2024 год, согласно которому россиян ждет рабочая неделя с 23 по 28 декабря. Однако последний рабочий день в 2024 году не будет сокращенным.
Выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря. 31 декабря будет нерабочим днем из-за переноса выходного с 7 января 2024 года.
«Первая снежинка падает на Красной Поляне — сочинцы наряжают елку»:
Таким образом россияне в зимние каникулы будут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января.
Напомним, в 2024 году шестидневные рабочие недели были перед майскими праздниками и Днем народного единства в ноябре.
Как писали Юга.ру, 29 тыс. человек отправились в круиз на лайнере Astoria Grande из Сочи с начала сезона.