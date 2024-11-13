Последняя расплата. В сети появился первый трейлер боевика «Миссия невыполнима 8»

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  • Кадр из трейлера к фильму «Миссия невыполнима 8» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»
    Кадр из трейлера к фильму «Миссия невыполнима 8» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»

Paramount Pictures представила дебютный тизер-трейлер фильма «Миссия невыполнима 8» (18+)

Rutube-канал «Кино Трейлеры» поделился первым тизером фильма «Миссия невыполнима 8: Последняя расплата». Предстоящий боевик станет прямым сиквелом предыдущей части, вышедшей в 2023 году.

Режиссером новинки выступил обладатель премии «Оскар» Кристофер Маккуорри. Главную роль в ленте по традиции исполнил 62-летний Том Круз. Вместе с актёром снялись Хейли Этвелл, Винг Реймз, Саймон Пегг, Ванесса Кирби, Пом Клементьефф и Анджела Бассетт.

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Релиз «Миссия невыполнима 8» в зарубежных кинотеатрах состоится 23 мая 2025 года. Покажут ли боевик в России, неизвестно.

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