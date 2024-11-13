Последняя расплата. В сети появился первый трейлер боевика «Миссия невыполнима 8»

Режиссером новинки выступил обладатель премии «Оскар» Кристофер Маккуорри. Главную роль в ленте по традиции исполнил 62-летний Том Круз. Вместе с актёром снялись Хейли Этвелл, Винг Реймз, Саймон Пегг, Ванесса Кирби, Пом Клементьефф и Анджела Бассетт.

Rutube-канал «Кино Трейлеры» поделился первым тизером фильма «Миссия невыполнима 8: Последняя расплата». Предстоящий боевик станет прямым сиквелом предыдущей части, вышедшей в 2023 году.

Агент IMF Итан Хант вступил в противостояние с искусственным интеллектом под названием «Сущность». Параллельно он попытается остановить своего старого врага.

Релиз «Миссия невыполнима 8» в зарубежных кинотеатрах состоится 23 мая 2025 года. Покажут ли боевик в России, неизвестно.