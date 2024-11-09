Вышел трейлер шпионского сериала «Черные голуби» с Кирой Найтли

Кадр из трейлера к сериалу «Черные голуби» © Скриншот видео с Rutube-канала «ВремяКино | MovieTime»

Кадр из трейлера к сериалу «Черные голуби» © Скриншот видео с Rutube-канала «ВремяКино | MovieTime»

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер британского сериала «Черные голуби» (18+)

Rutube-канал «ВремяКино» поделился премьерным роликом сериала «Черные голуби». Сюжет разворачивается в Лондоне в рождественские дни. Это история о шпионке Хеле Уэбб, передающей секретные материалы своего мужа-политика подпольной организации. Вскоре её любовник становится жертвой заказного убийства.

Над проектом работают Джо Бартон, Лиза Ганнинг, Алекс Габасси. Ведущую роль в картине исполнила Кира Найтли. В актерский состав также вошли Эндрю Кодзи, Сара Ланкашир, Бен Уишоу. Сериал стартует на стриминге 5 декабря. В первом сезоне зрители увидят шесть эпизодов.