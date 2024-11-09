Вышел трейлер шпионского сериала «Черные голуби» с Кирой Найтли
Стриминговый сервис Netflix показал трейлер британского сериала «Черные голуби» (18+)
Rutube-канал «ВремяКино» поделился премьерным роликом сериала «Черные голуби».
Сюжет разворачивается в Лондоне в рождественские дни. Это история о шпионке Хеле Уэбб, передающей секретные материалы своего мужа-политика подпольной организации. Вскоре её любовник становится жертвой заказного убийства.
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Над проектом работают Джо Бартон, Лиза Ганнинг, Алекс Габасси. Ведущую роль в картине исполнила Кира Найтли. В актерский состав также вошли Эндрю Кодзи, Сара Ланкашир, Бен Уишоу.
Сериал стартует на стриминге 5 декабря. В первом сезоне зрители увидят шесть эпизодов.
Как писали Юга.ру, Netflix выпустил трейлер второго сезона нашумевшего южнокорейского сериала «Игра в кальмара». В новой части герой первого сезона Сон Ки Хун (игрок 456) вновь решает участвовать в опасном турнире на выживание.