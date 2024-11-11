Появился первый трейлер сериала «Со всеми бывает» о ментальных расстройствах. В нем снялись Клава Кока, Тося Чайкина, Стас Пьеха, Денис Кукояка
Онлайн-кинотеатр KION представил дебютный трейлер проекта «Со всеми бывает» (16+)
Rutube-канал KION поделился премьерным роликом сериала «Со всеми бывает». Документальный проект посвящен ментальным расстройствам.
Миссия сериала — показать, что люди с диагнозом при должной терапии могут вести обычную жизнь. Главные герои пытаются разобраться в природе своих недугов. Эпизоды посвящены тревожному и биполярному расстройствам, депрессии, расстройству пищевого поведения, синдрому дефицита внимания и гиперактивности, пограничному расстройству личности.
В сериале снялись блогеры Денис, Елена и Василиса Кукояки, стилист Гоша Карцев, музыканты Стас Пьеха, Клава Кока, Елена Катина, Сюзанна Каменская и Тося Чайкина
Сериал можно будет посмотреть с 13 ноября.
Как писали Юга.ру, стриминговый сервис Netflix показал трейлер британского сериала «Черные голуби». Это история о шпионке Хеле Уэбб, передающей секретные материалы своего мужа-политика подпольной организации.