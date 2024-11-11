В Анапе туристы снесли ограду вокруг кипарисов и повредили их корни
Анапские туристы затоптали корни кипарисов на озере Сукко. Ходить по ним запрещено
10 ноября в соцсетях появились видео с туристами на озере Сукко в Анапе. На кадрах видно, как люди перелезают через забор и ходят по корням кипарисов, чтобы сделать более эффектные фото с покрасневшими деревьями.
В один из дней туристы повалили ограждение на землю.
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Напомним, что вокруг болотных кипарисов установили ограждение. Такие меры приняло министерство природных ресурсов Кубани, чтобы люди не повреждали корневую систему и молодые сеянцы. Но туристов это не остановило.
Озеро Сукко находится рядом с одноименным поселком в 13 км от Анапы. В середине XX века из Северной Америки сюда привезли 32 саженца болотных кипарисов и высадили здесь в качестве эксперимента. Сейчас их высота достигает 30 метров.
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