В Анапе туристы снесли ограду вокруг кипарисов и повредили их корни

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «ПВА» https://t.me/pva_anapa/93574
    © Скриншот из телеграм-канала «ПВА» https://t.me/pva_anapa/93574

Анапские туристы затоптали корни кипарисов на озере Сукко. Ходить по ним запрещено

10 ноября в соцсетях появились видео с туристами на озере Сукко в Анапе. На кадрах видно, как люди перелезают через забор и ходят по корням кипарисов, чтобы сделать более эффектные фото с покрасневшими деревьями.

В один из дней туристы повалили ограждение на землю.

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Напомним, что вокруг болотных кипарисов установили ограждение. Такие меры приняло министерство природных ресурсов Кубани, чтобы люди не повреждали корневую систему и молодые сеянцы. Но туристов это не остановило.

Озеро Сукко находится рядом с одноименным поселком в 13 км от Анапы. В середине XX века из Северной Америки сюда привезли 32 саженца болотных кипарисов и высадили здесь в качестве эксперимента. Сейчас их высота достигает 30 метров.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре посадили дуб там, где власти хотят построить храм. Каждую ночь дерево пытаются вырвать или повредить.

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