В Адыгее реконструируют здание 1910 года постройки. В нем откроют молодежный центр

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал о реконструкции здания 1910 года постройки для регионального молодежного центра в Майкопе

Проект создания молодежного центра победил во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» нацпроекта «Образование». На его реализацию из федерального бюджета выделили 75,6 млн. рублей. Реконструкцию планируют завершить до конца 2024 года.

В здании площадью 440 кв. метров создадут офисы, молодежные коворкинги, конференц-зал, зоны для отдыха и общения. Во внутреннем дворике оборудуют кинозал и площадку для активного отдыха.

В беседе с подрядчиками Мурат Кумпилов отметил необходимость сохранить оригинальный облик здания: его построили в 1910 году, и сейчас это объект историко-архитектурного наследия регионального значения.

© Фото Алексея Гусева

© Фото Алексея Гусева

© Фото Алексея Гусева

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Как пояснил руководитель ресурсного центра «Молодёжь Адыгеи» Бислан Мугу, в молодёжном центре все желающие с 8:00 до 23:00 смогут заниматься творчеством, добровольческой и общественной деятельностью; общаться и совместно воплощать социально значимые проекты; встречаться с участниками СВО, представителями органов власти, профессионалами в различных отраслях; проходить образовательные тренинги и курсы по развитию личностных навыков.

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«От того, как мы воспитаем подрастающее поколение, зависит будущее страны. Создаваемый центр будет ключевым звеном этой работы в республике, местом, где молодёжь сможет проявить себя, озвучить свои идеи, найти единомышленников, узнать что-то новое, получить опыт проектной и управленческой деятельности. Не случайно выбрали и формат работы молодёжного центра — ребята должны приходить сюда как в собственный дом, чувствовать себя комфортно и свободно», — прокомментировал Глава РА.