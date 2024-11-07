В сети появился трейлер фильма-биографии об актере, сыгравшем главную роль в «Крестном отце»
Вышел первый трейлер фильма об американском актере Марлоне Брандо (18+)
Rutube-канала Meloryash поделился премьерным роликом фильма «Вальсируя с Брандо».
События фильма охватывают 1969 и 1974 годы. Марлон Брандо в исполнении звезды «Титаника» Билли Зейна (жених героини Кейт Уинслет) готовится к ролям в «Крёстном отце» и «Последнем танго в Париже». В это время совместно с архитектором Бернардом Джаджем он пытается обустроить необитаемый остров рядом с Таити под экологичный курорт. Мемуары архитектора и легли в основу сценария.
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Помимо Билли Зейна в фильме снялись Джон Хидер, Ричард Дрейфусс, Элейна Хаффман, Роб Кордри и Тиа Каррере. Режиссером выступил Билл Фишман («Мой обед с Джимми», «Кустари, «Патрульная машина 54»).
Премьерный показ фильма состоится на кинофестивале в Торино с 22 по 30 ноября. Выйдет ли фильм в России, неизвестно.
Как писали Юга.ру, вышел трейлер черной комедии «Конец света» с Тильдой Суинтон. Действие ленты развернется спустя 25 лет после экологического коллапса, который сделал Землю непригодной для жизни.