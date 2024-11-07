В сети появился трейлер фильма-биографии об актере, сыгравшем главную роль в «Крестном отце»

Rutube-канала Meloryash поделился премьерным роликом фильма «Вальсируя с Брандо».

События фильма охватывают 1969 и 1974 годы. Марлон Брандо в исполнении звезды «Титаника» Билли Зейна (жених героини Кейт Уинслет) готовится к ролям в «Крёстном отце» и «Последнем танго в Париже». В это время совместно с архитектором Бернардом Джаджем он пытается обустроить необитаемый остров рядом с Таити под экологичный курорт. Мемуары архитектора и легли в основу сценария.