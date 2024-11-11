Реки из фекалий возле школ и детсадов. Жители Губернского микрорайона Краснодара жалуются на разлив канализации

В начале ноября в соцсетях вновь появились сообщения с жалобами жителей Губернского микрорайона на фекальные реки возле школ и детсадов. По их словам, сточные воды бегут с трех колодцев по улице Героя Яцкого, где ежедневно ходят дети: «Дети шлепают по лужам туда и обратно, рискуя подхватить инфекции. Стоит невыносимый запах канализации, на асфальте грязь от бытовых отходов, асфальт разваливается. Все это течет вдоль школы, садов и жилого дома по улице Героя Яцкого. Жители устали бороться и просят огласки, так как никакие заявления и обращения в инстанции не помогают».

6 ноября на проблему обратил внимание депутат Сергей Климов. 9 ноября чиновник встретился с жителями Губернского микрорайона возле «очага инфекции» в центре двух детских садов и школы.



По его словам, власти провели совещание. На нем поговорили о передаче сетей в ресурсоснабжающие организации, об установке корзин, улавливающих мусор, о переносе входа в школу № 102 и сад № 189, о поиске ответственного за этот участок канализации, а также о санобработке и откачке в случае выхода фекальных масс наружу.

Также депутат попросил не спускать в унитаз влажные салфетки и «прочие не предназначенные для этого вещи».



11 ноября мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что причина разлива канализации на улице Героя Яцкова — сети, забитые неразлагаемыми салфетками, и недостаток мощностей. В город пообещали закупить больше насосов.



Наумов заявил, что специалисты уже откачали воду и провели санитарную обработку. При необходимости техника вернется.