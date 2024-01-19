Власти Краснодара пообещали построить большой коллектор и починить участок канализации к 2025 году

К 2025 году мэр Краснодара пообещал запустить коллектор на «треть города», а инженер «Росводоканала» — реконструировать фекальную канализацию по Второй пятилетке до Селезнева

Строительство первого обойдется в более чем 19 млрд рублей. «Краснодар прирос в три раза за 20 лет. Нагрузка легла на инженерные сети. Двадцатым коллектором мы одну треть города переключим. И не через центр будем транспортировать стоки, а через северо-западную часть. Построим и введем в эксплуатацию в 2025 году. Такие крупные инфраструктурные проекты дают толчок для развития», — сказал Евгений Наумов на встрече с журналистами.

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Коллектор возведут в Прикубанском округе. Вторая очередь пройдет от района поселка Плодородного до станицы Елизаветинской и затронет улицы Российскую, Дзержинского, Среднюю, Народную, Красных Партизан и ряд других.



Кроме того, для обеспечения бесперебойной работы канализационно-насосной станции реконструируют камеру гашения и сети фекальной канализации по улице Второй Пятилетки до Селезнева. Диаметр сетей увеличат с 800 до 1000 миллиметров. Об этом СМИ рассказал главный инженер «Росводоканал Краснодар» Сергей Антонюк.