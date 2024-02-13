«Фекальные фонтаны, ручьи и реки». Краснодарские активисты создали карту канализационных затоплений
В Краснодаре общественники создают карту фекальных фонтанов и просят жителей города помочь
11 февраля краснодарская активистка пожаловалась на фекальные сбросы в городе и поделилась в соцсетях кадрами затоплений. По ее словам, самые проблемные участки — на пересечении улиц Солнечной и Российской, а также Батуринской и Кирилла Россинского.
«Фекальные фонтаны, ручьи и реки Краснодара доводят меня до рвоты в разных местах города. Но особенно сильно на углу Солнечной и Российской, на углу Батуринской и Кирилла Россинского.
Только мораторий на строительство многоэтажных домов, до тех пор пока не будет ликвидирован дефицит инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, спасет наш город от экологической катастрофы», — пишет обеспокоенная жительница.
13 февраля девушка обратилась в редакцию Юга.ру с просьбой рассказать о ситуации с канализационными стоками. Она начала собирать информацию о существующих в городе проблемах с канализационными стоками и создала карту фекальных затоплений. Горожане могут внести данные с адресами в открытую онлайн-таблицу или оставить комментарий под постом ВК.
Активистка рассказала Юга.ру, что с помощью карты хочет привлечь внимание властей к экологической проблеме.
Тем временем краснодарцы продолжают жаловаться на фекальные реки в соцсетях:
Как сообщали ранее Юга.ру, власти Краснодара пообещали построить новый коллектор и реконструировать участок канализации к 2025 году.