В Сочи второй раз за год созрел ядовитый краснокнижный гриб. Где его можно встретить

В Сочи в ноябре созрел решеточник красный. Обычно это происходит весной

Кандидат биологических наук Галина Солтани сообщила, что в Сочинском дендрарии появился решеточник красный. Этот гриб встречали в парке и раньше, но не в ноябре.

«Разложил свои мячи и размножается. Видимо, летом ему было совсем жарко и сухо, раз в такую холодину вылез из-под земли. Одно радует — не воняет, как в прошлый раз. Надеюсь, что и не будет. Руками не трогать!» — написала Солтани.