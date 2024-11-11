В Сочи второй раз за год созрел ядовитый краснокнижный гриб. Где его можно встретить
В Сочи в ноябре созрел решеточник красный. Обычно это происходит весной
Кандидат биологических наук Галина Солтани сообщила, что в Сочинском дендрарии появился решеточник красный. Этот гриб встречали в парке и раньше, но не в ноябре.
«Разложил свои мячи и размножается. Видимо, летом ему было совсем жарко и сухо, раз в такую холодину вылез из-под земли. Одно радует — не воняет, как в прошлый раз. Надеюсь, что и не будет. Руками не трогать!» — написала Солтани.
Эксперт отметила, что специально эти грибы никто не сажал, они появились сами на кипарисовой щепе. Решеточника можно увидеть слева от фонтана «Мальчик с рыбкой».
Решёточник красный — несъедобный гриб, занесенный в Красную книгу России. Тело имеет шарообразный вид, в высоту достигает 12 см, в ширину — до 9 см. Губчатая мякоть выделяет гниющий запах.
Ранее старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений КубГУ Даменник Кассанелли заявил, что разрастанию гриба способствуют теплая температура и высокая влажность. В Сочи наиболее благоприятные условия для красного решёточника.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в «Городском саду» высадили десять дубов-крупномеров. Это преемники дубов-великанов, которые растут в парке с 1410 года.