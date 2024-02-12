Сочинцам угрожает разрастание очень ядовитого краснокнижного гриба

Это может произойти из-за теплой и влажной температуры, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений КубГУ Даменник Кассанелли. Кроме того, на массовое произрастание гриба влияют в том числе мухи, разносящие его споры.

«Обычно на побережье при нормальной погоде он где-то в апреле, в мае зацветает, так как у нас весна иногда бывает очень теплой и даже февральские окна теплые, вполне возможно, что это вид может быть (разрастаться в массе). Он прижился, это заграничный вид, он больше в южных районах. Но вот теперь будем ждать от него каких-то особенностей… Массовое разрастание возможно там, где позволят условия, в этом году это возможно», — сказал Кассанелли.

Он отметил, что в Сочи наиболее благоприятные условия для разрастания этого решёточника, поскольку курорт богат колхидскими лесами, повышенным влажным климатом и высокими температурами в течение года.