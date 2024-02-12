Сочинцам угрожает разрастание очень ядовитого краснокнижного гриба

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта ru.wikipedia.org
    © Скриншот фото с сайта ru.wikipedia.org

Жителей и гостей Сочи предупредили о возможном разрастании крайне ядовитого гриба решёточника

Это может произойти из-за теплой и влажной температуры, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений КубГУ Даменник Кассанелли. Кроме того, на массовое произрастание гриба влияют в том числе мухи, разносящие его споры.

Засуха, дефицит воды и отток туристов:

«Обычно на побережье при нормальной погоде он где-то в апреле, в мае зацветает, так как у нас весна иногда бывает очень теплой и даже февральские окна теплые, вполне возможно, что это вид может быть (разрастаться в массе). Он прижился, это заграничный вид, он больше в южных районах. Но вот теперь будем ждать от него каких-то особенностей… Массовое разрастание возможно там, где позволят условия, в этом году это возможно», — сказал Кассанелли.

Он отметил, что в Сочи наиболее благоприятные условия для разрастания этого решёточника, поскольку курорт богат колхидскими лесами, повышенным влажным климатом и высокими температурами в течение года.

Решёточник красный — несъедобный гриб, занесенный в Красную книгу России. Тело имеет шарообразный вид, в высоту достигает 12 см, в ширину — до 9 см. Губчатая мякоть в зрелом виде испускает гниющий запах.

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Сочинцам угрожает разрастание очень ядовитого краснокнижного гриба
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