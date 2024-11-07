В Краснодарском крае поставили рекорд по выращиванию самой тяжелой тыквы

По словам рекордсменки, она приобрела семена для подвоя гигантского арбуза. В эксперименте удалось привить три растения, а остальные высадили в теплице с другими культурами.

«Основная цель — получить семена для подвоя, о рекордах мы даже не думали. Но когда я увидела, как тыква растёт, не могла поверить своим глазам. Мы с семьёй каждое утро проверяли, не остановился ли её рост. Этот рекорд стал для нас полной неожиданностью!» — рассказала Елена Агафонова.

Лагенария Бушель — декоративный вид тыквы, известный своими крупными плодами, которые часто принимают форму бутылки.