В Краснодарском крае поставили рекорд по выращиванию самой тяжелой тыквы
Елена Агафонова из Белореченского района вырастила самую тяжелую тыкву
8 октября «Книга рекордов России» зафиксировала новое достижение. Елена Агафонова из поселка Заречный Белореченского района вырастила тыкву сорта легенарии бушель весом 83,6 кг.
По словам рекордсменки, она приобрела семена для подвоя гигантского арбуза. В эксперименте удалось привить три растения, а остальные высадили в теплице с другими культурами.
Читайте также:
«Основная цель — получить семена для подвоя, о рекордах мы даже не думали. Но когда я увидела, как тыква растёт, не могла поверить своим глазам. Мы с семьёй каждое утро проверяли, не остановился ли её рост. Этот рекорд стал для нас полной неожиданностью!» — рассказала Елена Агафонова.
Лагенария Бушель — декоративный вид тыквы, известный своими крупными плодами, которые часто принимают форму бутылки.
Как писали Юга.ру, на фестивале адыгейского сыра установили рекорд России — изготовили 189-метровую сырную косичку. На её создание ушло 2,5 тонны молока, а итоговый вес изделия составил 195,8 кг.