Владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов получил награду от главы Краснодара за вклад в развитие города

В 2024 году в проекте участвовали представители около 60 городских бизнесов, которые формируют комфортную городскую среду. Инициативы оценили лично мэр Краснодара Евгений Наумов и экспертный совет премии, куда вошли представители городских властей и успешные предприниматели, в том числе владелец ГК ТОЧНО и основатель благотворительного фонда ТОЧНО ДОБРО Николай Амосов.

Федеральный девелопер ТОЧНО на протяжении 11 лет создает новые городские пространства и формирует современный облик Краснодара: возводит в кубанской столице храмы, детские сады, школы, поликлиники, инклюзивные спортивные площадки, фитнес-центры, а также благоустраивает общественные досуговые пространства для жителей.

Мэр Евгений Наумов отметил личный вклад Николая Амосова и вручил ему благодарность «За вклад и развитие города Краснодара» и специальную награду издания «Коммерсант» — «Твердый знак».

«Хотел бы выразить отдельную благодарность ГК ТОЧНО. Первая в Краснодаре инклюзивная площадка, которую открыли в 2023 году и передали городу, стала точкой роста. Отзывы людей с ограниченными возможностями здоровья вдохновили муниципалитет на создание таких площадок в рамках благоустройства. В каждый проект, где позволяет площадь территории, теперь включаем инклюзивные пространства. Благодарю компанию и Николая Амосова за жизненную позицию и понимание того, куда должны вместе стремиться город и бизнес», — сказал Евгений Наумов.

Напомним, в 2023 году ТОЧНО построила и передала Краснодару первую универсальную инклюзивную площадку для спорта и игр в Городском саду «Карасунский» (вдоль улицы Сормовской). На площадке оборудовали зону с параворкаутом с большими габаритами для разворота инвалидных колясок.

В 2023 году девелопер возглавил рейтинг застройщиков России, создающих лучшее инклюзивное пространство.



в 2024-м ГК ТОЧНО достроила в Краснодаре еще одну инклюзивную спортплощадку в жилом комплексе «Абрикосово», реконструировала спортивную зону в парке «Солнечный остров» и открыла Аллею славы бокса на пересечении улиц Сормовской и Старокубанской.