В Краснодаре в 2025 году построят пять дорожных объектов

Власти Краснодара рассказали о строительно-монтажных работах на пяти объектах в 2025 году

8 ноября «РБК Краснодар» со ссылкой на директора департамента транспорта Краснодара Андрея Белугина сообщил , что в 2025 году власти города планируют приступить к строительным работам на пяти объектах, включенных в программу развития автомобильных дорог. В их числе надземный переход через железную дорогу с выходом на улицы Уральскую и Производственную в районе станции «Пашковская» и подземный переход через улицу Дзержинскую.

По словам Белугина, предполагаются и реконструкция дороги по улице Красных Партизан на участке от улицы Заполярной до Западного Обхода, а также благоустройство двух участков Западного подъезда к Краснодару (он же Западный обход — это часть строящегося автомобильного кольца вокруг города).



«Данные работы планируется выполнить при наличии необходимых денежных средств», — заявил директор департамента транспорта Краснодара.

Всего в программу по развитию сети автомобильных дорог в 2025-2035 годах включили 32 объекта. По 23 из них уже разработали проектно-сметную документацию. Работы обойдутся 35 млрд рублей.