В Краснодаре в 2025 году построят пять дорожных объектов

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Власти Краснодара рассказали о строительно-монтажных работах на пяти объектах в 2025 году

8 ноября «РБК Краснодар» со ссылкой на директора департамента транспорта Краснодара Андрея Белугина сообщил, что в 2025 году власти города планируют приступить к строительным работам на пяти объектах, включенных в программу развития автомобильных дорог.

В их числе надземный переход через железную дорогу с выходом на улицы Уральскую и Производственную в районе станции «Пашковская» и подземный переход через улицу Дзержинскую.

Вице-мэр Краснодара подтвердил строительство новой дороги в ЮМР:

По словам Белугина, предполагаются и реконструкция дороги по улице Красных Партизан на участке от улицы Заполярной до Западного Обхода, а также благоустройство двух участков Западного подъезда к Краснодару (он же Западный обход — это часть строящегося автомобильного кольца вокруг города).

«Данные работы планируется выполнить при наличии необходимых денежных средств», — заявил директор департамента транспорта Краснодара.

Всего в программу по развитию сети автомобильных дорог в 2025-2035 годах включили 32 объекта. По 23 из них уже разработали проектно-сметную документацию. Работы обойдутся 35 млрд рублей. 

Напомним, что в Краснодаре снова к указанному сроку не сдали переход на Красных Партизан. В паспорте объекта было указано, что работы завершат до конца сентября 2024 года. Однако 1 октября переход так и не открыли. Сроки вновь сдвинули.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре хотят построить трамвайную ветку до поселка «Крепость» и новую четырехполосную дорогу.

Благоустройство Дороги Инфраструктура Краснодар Ремонт дорог Строительство Транспорт

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В Краснодаре в 2025 году построят пять дорожных объектов

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