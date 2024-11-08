В Краснодаре в 2025 году построят пять дорожных объектов
Власти Краснодара рассказали о строительно-монтажных работах на пяти объектах в 2025 году
8 ноября «РБК Краснодар» со ссылкой на директора департамента транспорта Краснодара Андрея Белугина сообщил, что в 2025 году власти города планируют приступить к строительным работам на пяти объектах, включенных в программу развития автомобильных дорог.
В их числе надземный переход через железную дорогу с выходом на улицы Уральскую и Производственную в районе станции «Пашковская» и подземный переход через улицу Дзержинскую.
Вице-мэр Краснодара подтвердил строительство новой дороги в ЮМР:
По словам Белугина, предполагаются и реконструкция дороги по улице Красных Партизан на участке от улицы Заполярной до Западного Обхода, а также благоустройство двух участков Западного подъезда к Краснодару (он же Западный обход — это часть строящегося автомобильного кольца вокруг города).
«Данные работы планируется выполнить при наличии необходимых денежных средств», — заявил директор департамента транспорта Краснодара.
Всего в программу по развитию сети автомобильных дорог в 2025-2035 годах включили 32 объекта. По 23 из них уже разработали проектно-сметную документацию. Работы обойдутся 35 млрд рублей.
Напомним, что в Краснодаре снова к указанному сроку не сдали переход на Красных Партизан. В паспорте объекта было указано, что работы завершат до конца сентября 2024 года. Однако 1 октября переход так и не открыли. Сроки вновь сдвинули.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре хотят построить трамвайную ветку до поселка «Крепость» и новую четырехполосную дорогу.