Вышел трейлер черной комедии «Конец света» с Тильдой Суинтон

В мире

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  • Кадр из трейлера к фильму «Конца света» © Скриншот видео с Rutube-канала «Meloryash»
    Кадр из трейлера к фильму «Конца света» © Скриншот видео с Rutube-канала «Meloryash»

Фантастический мюзикл снял оператор «Левиафана» Михаил Кричман (18+)

Rutube-канал Meloryash поделился премьерным роликом фильма «Конец света».

Действие ленты развернется спустя 25 лет после экологического коллапса, который сделал Землю непригодной для жизни. Семья избежала смерти и обосновалась в роскошном бункере. Герои изо всех сил пытаются сохранить надежду, однако внезапное появление девушки нарушает стабильную жизнь. Сын пары, который никогда не видел внешнего мира, очарован незнакомкой.

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Режиссером выступил Джошуа Оппенхаймер («Акт убийства»), оператором — Михаил Кричман («Левиафан»). Главную роль исполнила Тильда Суинтон («Комната по соседству»). Также в ленте снялись Джордж Маккей («Обитель теней»), Майкл Шеннон («Форма воды») и Моузес Ингрэм («Ход королевы»).

Премьера в России состоится 23 января 2025 года.

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