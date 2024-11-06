Вышел трейлер черной комедии «Конец света» с Тильдой Суинтон
Фантастический мюзикл снял оператор «Левиафана» Михаил Кричман (18+)
Rutube-канал Meloryash поделился премьерным роликом фильма «Конец света».
Действие ленты развернется спустя 25 лет после экологического коллапса, который сделал Землю непригодной для жизни. Семья избежала смерти и обосновалась в роскошном бункере. Герои изо всех сил пытаются сохранить надежду, однако внезапное появление девушки нарушает стабильную жизнь. Сын пары, который никогда не видел внешнего мира, очарован незнакомкой.
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Режиссером выступил Джошуа Оппенхаймер («Акт убийства»), оператором — Михаил Кричман («Левиафан»). Главную роль исполнила Тильда Суинтон («Комната по соседству»). Также в ленте снялись Джордж Маккей («Обитель теней»), Майкл Шеннон («Форма воды») и Моузес Ингрэм («Ход королевы»).
Премьера в России состоится 23 января 2025 года.
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