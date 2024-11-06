Вышел трейлер черной комедии «Конец света» с Тильдой Суинтон

Rutube-канал Meloryash поделился премьерным роликом фильма «Конец света».

Действие ленты развернется спустя 25 лет после экологического коллапса, который сделал Землю непригодной для жизни. Семья избежала смерти и обосновалась в роскошном бункере. Герои изо всех сил пытаются сохранить надежду, однако внезапное появление девушки нарушает стабильную жизнь. Сын пары, который никогда не видел внешнего мира, очарован незнакомкой.