Netflix выпустил трейлер второго сезона сериала «Игра в кальмара». Когда премьера?

Ночью 1 ноября стриминговый сервис выложил первый трейлер нового сезона «Игры в кальмара» (18+)

В новой части герой первого сезона Сон Ки Хун (игрок 456) вновь решает участвовать в опасном турнире на выживание. Главный приз — 45,6 млрд вон. Теперь он пытается уговорить своих соперников покинуть шоу, чтобы спастись.

Хван Дон Хёк стал первым азиатом, получившим награду «Эмми» за лучшую режиссуру драматического сериала. Он вновь возглавляет сериал в качестве постановщика, сценариста и продюсера.

Релиз второго сезона состоится 26 декабря на стриминговом сервисе Netflix.

Первый сезон «Игры в кальмара» вышел 17 сентября 2021 года. За первые четыре недели после премьеры сериал посмотрели 142 млн зрителей. «Игра в кальмара» официально стала самым популярным сериалом в истории Netflix.