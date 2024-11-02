Netflix выпустил трейлер второго сезона сериала «Игра в кальмара». Когда премьера?

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  • Кадр из трейлера ко второму сезону сериала «Игры в кальмара» © Скриншот видео с Rutube-канала «КиноПоток»
    Кадр из трейлера ко второму сезону сериала «Игры в кальмара» © Скриншот видео с Rutube-канала «КиноПоток»

Ночью 1 ноября стриминговый сервис выложил первый трейлер нового сезона «Игры в кальмара» (18+)

Rutube-канал «КиноПоток» поделился премьерным роликом второго сезона нашумевшего южнокорейского сериала «Игра в кальмара».

В новой части герой первого сезона Сон Ки Хун (игрок 456) вновь решает участвовать в опасном турнире на выживание. Главный приз — 45,6 млрд вон. Теперь он пытается уговорить своих соперников покинуть шоу, чтобы спастись.

Леонардо да Винчи, Эндрю Уайет, Сергей Лазарев:

Хван Дон Хёк стал первым азиатом, получившим награду «Эмми» за лучшую режиссуру драматического сериала. Он вновь возглавляет сериал в качестве постановщика, сценариста и продюсера.

Релиз второго сезона состоится 26 декабря на стриминговом сервисе Netflix.

Первый сезон «Игры в кальмара» вышел 17 сентября 2021 года. За первые четыре недели после премьеры сериал посмотрели 142 млн зрителей. «Игра в кальмара» официально стала самым популярным сериалом в истории Netflix.

Как писали Юга.ру, вышел трейлер драмы об оперной певице Марии Каллас. Главную роль сыграла Анджелина Джоли.

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