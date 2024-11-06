В Краснодаре пройдет ярмарка вакансий для женщин. Рассказываем, кто в списке работодателей

В Краснодаре организуют ярмарку вакансий для женщин. Для участниц подготовили более 600 рабочих мест

6 ноября пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в 44 муниципалитетах проведут ярмарку вакансий для женщин. Ее подготовили в преддверии Дня матери.



В Краснодаре ярмарка пройдет 14 ноября в кадровом центре «Работа России» на улице Петра Метальникова, 42. Для участниц подготовили более 600 вакансий.

Без страха санкций, с декретными и до 40 тыс. рублей: О чем говорили на ярмарке вакансий для женщин в Краснодаре

Сотрудниц ищут около 20 работодателей, среди которых: МУП «КТТУ», «Тандер», ИФНС № 16, КубГТУ, «Теремок-Регион» и другие.



Напомним, что недавно в КТТУ вновь заявили о нехватке сотрудников в общественном транспорте Краснодара. В городских троллейбусах и трамваях не хватает 41% водителей и 48% кондукторов.



«В программе для соискателей тренинги, заседание женского клуба, комната психологической разгрузки, профтестирования и консультации по переобучению и открытию своего дела», — рассказал руководитель центра занятости населения Краснодара Александр Костанов.



В пресс-службе мэрии Краснодара уточнили телеканалу «Краснодар», что ярмарка продлится с 9:00 до 12:00.

Ярмарка вакансий заявлена как женская. Однако в 2013 году в России приняли законопроект, согласно которому в объявлениях запрещено указывать имущественное и семейное положение, расу, цвет кожи, национальность, родной язык, происхождение, принадлежность к общественным объединениям, а также другие характеристики, не связанные с деловыми качествами. Так Министерство труда хотело искоренить дискриминацию при приеме на работу.