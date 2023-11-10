Без страха санкций, с декретными и до 40 тыс. рублей. О чем говорили на ярмарке вакансий для женщин в Краснодаре

9 ноября в преддверии Дня матери прошла краснодарская ярмарка вакансий «Профессиональный мир женщины». Событие посетила журналистка Юга.ру Иолина Грибкова. Ярмарку вакансий проводили по двум адресам — на улице Петра Метальникова, 42 и на 1-й Заречной, 17. Оба находятся далеко от центра, и я решила поехать по первому, где на третьем этаже ТЦ «Инфинити» находится центр занятости населения. Посетителей, мягко говоря, было немного. Возможно, помешал дождь. Что примечательно, не все потенциальные работодатели заняли свои места — некоторые на ярмарку просто не явились.

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Среди компаний значились: сеть общепита «Теремок», провайдеры «Ростелеком» и «Билайн», юридическая компания «Форпост», Драмтеатр, высшее военное училище, агентство недвижимости «Каян», центр социального обслуживания населения Западного округа, Краснодарстат, АНО «Школьное питание», МУП КТТУ, «Тандер», обувная компания «РПТ», платформа IT-решений для медицины «МедРейтинг», сеть фитнес-клубов «Мегаспорт» и автодилер «СБСВ-Ключавто».

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

О ярмарке вакансий Людмила узнала из местных новостей. Она давно хотела посетить подобное событие, но обстоятельства мешали. Чтобы сходить в этот раз, ей пришлось отменить подработку. «Было интересно, что мне могут предложить, что может меня заинтересовать. Я до сих пор до конца не определилась, кем стану, когда вырасту. Нахожусь в поисках себя», — рассказала Людмила. По словам девушки, её привлекла вакансия психолога в центре социального обслуживания населения.

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«Вообще здесь представлены компании, на которые я никогда сама не обратила бы внимание. В «Теремке» хорошая зарплата — 42 тыс. рублей по сути за 15 дней с графиком 2/2 или 3/3. Там всё создано для человека, чтобы он пришел и трудился. Мы с мужем в дальнейшем планируем завести ребенка, поэтому для меня важно сейчас найти что-то, чтобы получать декретные. Там мне сразу сказали, что у них с этим нет проблем — это сразу располагает», — добавила Людмила. Кроме того, по словам девушки, на ярмарке ты сразу видишь людей, с которыми будешь работать. Происходит первый зрительный и словесный контакт.

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Вакансии были следующего характера: сиделка, повар, оператор колл-центра, менеджер по продажам, риэлтор, гардеробщица, уборщица (гордо именуемая работником клининга), швея, продавец, товаровед, директор магазина, полиграфолог, техник и электромонтер, водитель трамвая и троллейбуса, кондуктор, соцработник. Ярмарка вакансий заявлена как женская. Однако в 2013 году в России приняли законопроект, согласно которому в объявлениях запрещено указывать имущественное и семейное положение, расу, цвет кожи, национальность, родной язык, происхождение, принадлежность к общественным объединениям, а также другие характеристики, не связанные с деловыми качествами. Так Министерство труда хотело искоренить дискриминацию при приеме на работу. Женщины приходили сами, с мужьями и детьми. Для последних оборудована специальная площадка. Возраст соискательниц — примерно от 30 до 50 лет. Все они медленно переходили от одного стола к другому, смотрели предложения, задавали уточняющие вопросы, брали информационные материалы.

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Одни работодатели подробно рассказывали о компании и вакансиях, преимуществах работы именно у них. Другие просто давали буклеты, говоря: «Изучите и звоните, если заинтересует». «Мы не «Вкусно — и точка» и KFC. Мы крепко стоим на ногах и санкций не боимся», — с энтузиазмом приглашала представительница «Теремка». От прямого ответа на вопрос о заработной плате большинство представителей компаний уходили, говоря, что это станет известно после собеседования. Зато распинались, рассказывая об условиях труда.

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Все предлагают официальное трудоустройство с оплачиваемыми отпусками и больничными, бесплатное обучение, стабильную зарплату без задержек и быстрый карьерный рост. Некоторые обещают еще надбавки за стаж, разряд и интенсивность, форму и удобный график, бонусы и скидки. Никаких особых условий для посетителей ярмарки организаторы не создали. В зале я не увидела даже кулера с водой. Несколько бутылок и стопка пластиковых стаканчиков были только на столе у представителей «Мегаспорта». И не исключено, что это было вовсе не для гостей.

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Екатерина состоит на учете на бирже труда. Посещать подобные события для неё обязательно. «Ничего стоящего для себя не ожидала, но некоторые вакансии мне понравились. Например, соцработник. И зарплаты предлагают неплохие, средние по рынку. Если на бирже мне давали варианты, где платят 24 тыс. рублей, здесь же можно найти доход до 40 тыс. рублей. Классно, что многие компании готовы брать с нуля без опыта и бесплатно обучать», — рассказала Екатерина.

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