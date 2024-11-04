В сети появился трейлер алкогольной комедии «По барам»
30 января 2025 года в российский прокат выйдет молодежная комедия «По барам» (18+)
Rutube-канал «Все комедии» поделился коротким роликом фильма «По барам». Режиссером и сценаристом выступил Александр Фомин («Молодой человек»).
Четыре некогда близких друга были неразлучны с самой школы. Но взрослая жизнь со всеми её обязательствами внесла коррективы. Однажды вечером, с трудом отыскав свободное время, парни решают собраться в своё, возможно, последнее ночное турне по барам.
В фильме сыграли Павел Табаков, Эльдар Калимулин, Анастасия Красовская, Ингрид Олеринская, Александр Алябьев, Валерия Федорович, Дмитрий Ендальцев, Мария Лисовая, Полина Шашуро и Евгений Шварц.
В российском прокате фильм стартует с 30 января 2025 года.
Считается, что бархоппинг (bar hopping — с англ. «вприпрыжку по барам») зародился в Великобритании XIX века.
Как писали Юга.ру, 15 ноября в Краснодаре состоится единственный показ документального фильма «Lil Peep: всё для всех». Лента исследует феномен легенды мировой рэп-сцены.