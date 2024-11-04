В сети появился трейлер алкогольной комедии «По барам»

Rutube-канал «Все комедии» поделился коротким роликом фильма «По барам». Режиссером и сценаристом выступил Александр Фомин («Молодой человек»).

Четыре некогда близких друга были неразлучны с самой школы. Но взрослая жизнь со всеми её обязательствами внесла коррективы. Однажды вечером, с трудом отыскав свободное время, парни решают собраться в своё, возможно, последнее ночное турне по барам.