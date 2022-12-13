Экс-мэра Краснодара наградили орденом Мужества

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко наградил главу правительства Херсонской области Андрея Алексеенко орденом Мужества, сообщил ТАСС.

Торжественная церемония прошла в Кремле. Отмечается, что медаль вручили «за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей в чрезвычайной ситуации, смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга».

Напомним, Андрей Алексеенко был вице-губернатором Краснодарского края, а затем мэром кубанской столицы. На этом посту он пробыл меньше года и возглавил кабмин Харьковской области. Через несколько месяцев после этого он получил должность председателя правительства Херсонской области.

Юга.ру рассказывали, что в декабре 2021 года на Алексеенко завели уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он получил ружье стоимостью 1 млн 600 тыс. рублей в качестве взятки за положительное заключение о возведенной в Прикубанском округе многоэтажке.

Позже прокурор Краснодарского края Сергей Табельский сказал, что дело Алексеенко передано в центральный аппарат СКР. Подробности он раскрывать не стал.

Также Юга.ру писали, что в зону СВО отправился другой бывший мэр Краснодара — Евгений Первышов.