В Краснодарском крае до сих пор купаются в море. Какая температура воды на курортах?

Узнали, какая температура Черного и Азовского морей на курортах Краснодарского края

Синоптики рассказали о температуре морской воды на курортах Краснодарского края. По данным ЦГМС региона, в Туапсе и Новороссийске 3 ноября температура воды в Черном море 19 °C. Чуть прохладнее в Геленджике и Сочи — 18 °C. В Анапе температура моря опустилась до 17 °C.

Температура Азовского моря, которое остыло раньше Черного, 10-11 °C. При этом температура воздуха на побережье ночью 1-6 °C, а днем — 9-14 °C.