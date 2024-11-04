В Краснодарском крае до сих пор купаются в море. Какая температура воды на курортах?

Краснодарский край

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  • © фото Марии Карагёзовой
    © фото Марии Карагёзовой

Узнали, какая температура Черного и Азовского морей на курортах Краснодарского края

Синоптики рассказали о температуре морской воды на курортах Краснодарского края.

По данным ЦГМС региона, в Туапсе и Новороссийске 3 ноября температура воды в Черном море 19 °C. Чуть прохладнее в Геленджике и Сочи — 18 °C. В Анапе температура моря опустилась до 17 °C.

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Температура Азовского моря, которое остыло раньше Черного, 10-11 °C.

При этом температура воздуха на побережье ночью 1-6 °C, а днем — 9-14 °C.

Как писали Юга.ру, в Сочи 1 ноября открылись 33 зимних пляжа. Он обозначены специальными флагами золотистого цвета.

Азовское море Курорты и туризм отдых Черное море

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