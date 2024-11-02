На Краснодарский край обрушится циклон «Мартина». Что это такое?

Города Кубани настиг циклон «Мартина». Для него характерна теплая погода и сильный ветер до 27 м/с

2 ноября синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что сегодня территория Краснодарского края останется под влиянием циклона «Мартина», уходящего на восток европейской части России. В регионе ожидается преимущественно солнечная, сухая и теплая погода — 19-21 °С.

Однако сильный и порывистый ветер до 20 м/с сделает ее менее комфортной.