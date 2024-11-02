На Краснодарский край обрушится циклон «Мартина». Что это такое?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Города Кубани настиг циклон «Мартина». Для него характерна теплая погода и сильный ветер до 27 м/с

2 ноября синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что сегодня территория Краснодарского края останется под влиянием циклона «Мартина», уходящего на восток европейской части России. В регионе ожидается преимущественно солнечная, сухая и теплая погода — 19-21 °С. 

Однако сильный и порывистый ветер до 20 м/с сделает ее менее комфортной.

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При этом уже в воскресенье на Кубани похолодает — синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами, днем не выше 9-11 °С.

Пресс-служба Новороссийска рассказала, что в городе ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды — ливня с грозой. Он будет действовать до 17:00 5 ноября. Порывы ветра достигнут 25 м/c.

Также телеграм-канал «Погода Сочи» сообщил, что на курорте порывы ветра достигнут 15 м/с. В отдельных районах юга России ветер может «разогнаться» до 27 м/с.

Ранее Юга.ру рассказывали, когда и какой мощности ожидаются магнитные бури в Краснодарском крае в ноябре.

Краснодар Курорты и туризм Новороссийск Погода Сочи Штормовые предупреждения

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