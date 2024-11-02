В Краснодарском крае Азовское море может выйти из берегов из-за шторма — синоптики

На побережье Азовского моря до 5 ноября прогнозируют ветровой нагон. Чем он опасен?

2 ноября Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края сообщил, что на Азовском море ожидается повышение уровня воды из-за сильного ветра. Со 2 по 5 ноября синоптики прогнозируют ветровой нагон , уровень воды повысится до неблагоприятных отметок и выше. Возможны подтопления пляжей и населенных пунктов в Приморско-Ахтарском, Ейском, Славянском, Темрюкском и Щербиновском районах.

Ветровой нагон — явление, при котором сильный ветер «нагоняет» на берег воду, что может привести к повышению ее уровня. Высота волн может достигать 4 метра и более. Чаще происходит в морских устьях крупных рек, у подветренных побережий морей, крупных озер и водохранилищ. Может вызвать наводнение, повлиять на судоходство, рыболовство и экосистему прибрежных районов.

Сдуло ветром: В Краснодарском крае обмелело Азовское море

Напомним, что в сентябре в Ейском и Приморско-Ахтарском районах произошло обратное явление — ветровой сгон. Азовское море тогда сильно обмелело. В случае ЧС звоните по номерам: 112, 01, 101 и 8 (861) 268-64-40.