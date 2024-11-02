В Краснодарском крае Азовское море может выйти из берегов из-за шторма — синоптики

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

На побережье Азовского моря до 5 ноября прогнозируют ветровой нагон. Чем он опасен?

2 ноября Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края сообщил, что на Азовском море ожидается повышение уровня воды из-за сильного ветра.

Со 2 по 5 ноября синоптики прогнозируют ветровой нагон, уровень воды повысится до неблагоприятных отметок и выше. Возможны подтопления пляжей и населенных пунктов в Приморско-Ахтарском, Ейском, Славянском, Темрюкском и Щербиновском районах.

Ветровой нагон — явление, при котором сильный ветер «нагоняет» на берег воду, что может привести к повышению ее уровня. Высота волн может достигать 4 метра и более. Чаще происходит в морских устьях крупных рек, у подветренных побережий морей, крупных озер и водохранилищ. Может вызвать наводнение, повлиять на судоходство, рыболовство и экосистему прибрежных районов.

Сдуло ветром:

Напомним, что в сентябре в Ейском и Приморско-Ахтарском районах произошло обратное явление — ветровой сгон. Азовское море тогда сильно обмелело. 

В случае ЧС звоните по номерам: 112, 01, 101 и 8 (861) 268-64-40.

Как писали Юга.ру, на Краснодарский край обрушится циклон «Мартина». Для него характерна теплая погода и сильный ветер до 27 м/с.

Азовское море Ейский район МЧС Погода Приморско-Ахтарский район Славянский район Темрюкский район Штормовые предупреждения Щербиновский район

Новости

Краснодарский Молодежный театр готовит «Горе от ума». Что известно о новом спектакле и когда премьера
Для краснодарцев ко Дню народного единства сварят 200 литров кубанского борща
В Краснодарском крае Азовское море может выйти из берегов из-за шторма — синоптики
На Краснодарский край обрушится циклон «Мартина». Что это такое?
Синоптики рассказали, когда и какой мощности ожидаются магнитные бури в Краснодарском крае в ноябре
Экологи назвали Сочи и Новороссийск городами с самым грязным воздухом в РФ

Лента новостей

Выставки, лекции, концерты и кинопоказы
31 октября, 19:28
Выставки, лекции, концерты и кинопоказы
В Краснодаре пройдет «Ночь искусств»
На Краснодарский край обрушится циклон «Мартина»
Сегодня, 16:24
На Краснодарский край обрушится циклон «Мартина»
Что это такое?
Путь пюре
Вчера, 13:45
Путь пюре
Как в Краснодарском крае работает крупнейший российский завод по производству детского питания в паучах

Реклама на сайте