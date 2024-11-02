В Краснодарском крае Азовское море может выйти из берегов из-за шторма — синоптики
На побережье Азовского моря до 5 ноября прогнозируют ветровой нагон. Чем он опасен?
2 ноября Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края сообщил, что на Азовском море ожидается повышение уровня воды из-за сильного ветра.
Со 2 по 5 ноября синоптики прогнозируют ветровой нагон, уровень воды повысится до неблагоприятных отметок и выше. Возможны подтопления пляжей и населенных пунктов в Приморско-Ахтарском, Ейском, Славянском, Темрюкском и Щербиновском районах.
Ветровой нагон — явление, при котором сильный ветер «нагоняет» на берег воду, что может привести к повышению ее уровня. Высота волн может достигать 4 метра и более. Чаще происходит в морских устьях крупных рек, у подветренных побережий морей, крупных озер и водохранилищ. Может вызвать наводнение, повлиять на судоходство, рыболовство и экосистему прибрежных районов.
Сдуло ветром:
Напомним, что в сентябре в Ейском и Приморско-Ахтарском районах произошло обратное явление — ветровой сгон. Азовское море тогда сильно обмелело.
В случае ЧС звоните по номерам: 112, 01, 101 и 8 (861) 268-64-40.
Как писали Юга.ру, на Краснодарский край обрушится циклон «Мартина». Для него характерна теплая погода и сильный ветер до 27 м/с.