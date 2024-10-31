Власти Краснодара достроили приют для животных, но пока не откроют его. Что известно

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Открытие приюта для бездомных животных в Краснодаре перенесли на 2025 год

30 октября замглавы Краснодара Максим Онищенко сообщил, что в поселке Березовом достроили приют для безнадзорных животных.

На территории находятся площадка для выгула, стационар, склад, душевая комната, 228 вольеров, кормокухни, ветеринарный пункт, подсобные помещения для хранения кормов и инвентаря, служебные и карантинные помещения, манеж-приемная.

Волонтер из Владикавказа спасла львенка:

В муниципальном приюте будут содержать бездомных кошек и собак 26 дней. За это время их избавят от паразитов, вакцинируют, стерилизуют, чипируют, зарегистрируют в специальном реестре. После указанного срока животных вернут в прежнюю среду обитания. До этого момента питомцев можно будет забрать себе.

Первых посетителей приют планирует принять в 2025 году. Точную дату открытия Онищенко не назвал.

Напомним, приют для бездомных животных начали строить в Краснодаре в октябре 2023 года. Подрядчиком стала компания ООО «КубаньЭнергоСтройРемонт». Работы оценили в 191 млн рублей.

Как писали Юга.ру, власти Новороссийска три года не могут построить приют для животных из-за отсутствия инвестора.

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Власти Краснодара достроили приют для животных, но пока не откроют его. Что известно

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