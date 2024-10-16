Волонтер из Владикавказа спасла львенка. Его держали в кальян-баре Грозного для развлечения посетителей

15 октября телеграм-канал «Сапа 15» сообщил , что зоозащитница Валерия Лебедева забрала из кальян-бара в Грозном львенка. Его держали для развлечения посетителей. Малыша кормили детскими смесями на основе коровьего молока, которые противопоказаны хищникам. Из-за этого у четырехмесячного львенка начались проблемы со здоровьем. У хищника также обнаружили инфекционные заболевания и множественные травмы. Детеныш весил 6 кг при норме 20 кг для своего возраста.

«Мне об этом рассказала подруга, которая живет в Грозном. Попросила помощи. Обдумали план действий вместе и решили взяться за спасение малыша. Сначала хозяин говорил, что продадут нам его за 50 тыс. рублей. Чуть позже он понял, что у львенка уже начались серьезные проблемы со здоровьем и отдал малыша моей подруге», — рассказала СМИ Валерия Лебедева.



Валерия связалась с директором московского парка львов «Земля прайда» Виктором Агафоновым, после чего львенка отправили на лечение в Москву:

«У малыша сломаны передние лапки. У него лейкоцитоз и эритропения. Идет отторжение пищи. Одним словом, малыша довели. Теперь его будет лечить Виктор».



Телеграм-канал парка рассказал, что львенок находится под круглосуточным контролем врачей, так как его состояние критическое. У него пиелонефрит, анемия, энтероколит, гиперпаратиреоз, переломы костей передних конечностей, проблемы с почками, глюкозурия.



«У малыша очень высокая глюкоза в моче — это может говорить о повреждении почек, может быть следствием того, что он ел детскую молочную сладкую кашу, теперь у него организм «не держит» сахар и постоянно его выводит из себя. Для сравнения — это если трехмесячного человеческого ребенка постоянно кормить сгущенкой, будет то же самое», — заявили специалисты.