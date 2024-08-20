Власти Новороссийска три года не могут построить приют для животных из-за отсутствия инвестора

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Новороссийске продолжают поиск инвестора для создания приюта для бездомных животных. Стоимость проекта — 121 млн рублей

19 августа в администрации Новороссийска сообщили «Ъ-Кубань», что власти города не могут найти инвестора для строительства приюта для бездомных животных в хуторе Убых. Переговоры с потенциальным инвестором проходили в апреле, но они не увенчались успехом.

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Построить приют для 200 бездомных кошек и собак в Новороссийске запланировали еще в 2021 году. Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы. Его стоимость оценили в 121 млн рублей. Власти готовы были выделить для приюта земельный участок площадью 2,5 га.

Проект предусматривает:

  • строительство вольеров для собак — 30% из них должны быть оборудованы будками;
  • отдельный ангар для кошек, разделенный на три зоны по возрастам;
  • площадки для выгула животных;
  • кормокухня;
  • помещения для хранения кормов и постоянного проживания персонала с душевой и санитарными комнатами;
  • оборудованный ветеринарный кабинет.

Предполагается, что животные в этом приюте будут содержаться по принципу ОСВВ: отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в естественную среду обитания. Весь цикл будет занимать 26 суток. Затем вакцинированных и чипированных животных будут выпускать обратно на улицы. По данным властей, содержание одного животного по такой схеме обойдется бюджету в 7 тыс. рублей за 26 суток.

В мэрии Новороссийска отметили, что продолжат искать инвестора.

Эксперт отрасли сообщил СМИ, что сложности с возведением приюта могут быть связаны с локацией: площадка расположена за городом, в районе с плохой транспортной доступностью.

Напомним, что в Геленджике откроют центр помощи и реабилитации животных.

Ранее Юга.ру рассказывали, сколько в России домашних кошек и как подорожал корм.

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