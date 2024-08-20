Власти Новороссийска три года не могут построить приют для животных из-за отсутствия инвестора

19 августа в администрации Новороссийска сообщили «Ъ-Кубань», что власти города не могут найти инвестора для строительства приюта для бездомных животных в хуторе Убых. Переговоры с потенциальным инвестором проходили в апреле, но они не увенчались успехом.

Построить приют для 200 бездомных кошек и собак в Новороссийске запланировали еще в 2021 году. Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы. Его стоимость оценили в 121 млн рублей. Власти готовы были выделить для приюта земельный участок площадью 2,5 га.



Проект предусматривает:

строительство вольеров для собак — 30% из них должны быть оборудованы будками;

отдельный ангар для кошек, разделенный на три зоны по возрастам;

площадки для выгула животных;

кормокухня;

помещения для хранения кормов и постоянного проживания персонала с душевой и санитарными комнатами;

оборудованный ветеринарный кабинет.

Предполагается, что животные в этом приюте будут содержаться по принципу ОСВВ: отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в естественную среду обитания. Весь цикл будет занимать 26 суток. Затем вакцинированных и чипированных животных будут выпускать обратно на улицы. По данным властей, содержание одного животного по такой схеме обойдется бюджету в 7 тыс. рублей за 26 суток.



В мэрии Новороссийска отметили, что продолжат искать инвестора.



Эксперт отрасли сообщил СМИ, что сложности с возведением приюта могут быть связаны с локацией: площадка расположена за городом, в районе с плохой транспортной доступностью.