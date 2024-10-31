В туапсинской школе появилась аллея из 30 краснокнижных деревьев гинкго билоба
В преддверии Международного дня Черного моря в туапсинской школе № 11 прошла озеленительная акция
Мероприятие организовал Туапсинский морской торговый порт (ТМТП) совместно с местным отделением Русского географического общества (РГО) при содействии Управления образования Туапсинского района.
Портовики подарили образовательному учреждению 30 саженцев реликтовых деревьев гинкго билоба — настоящих живых ископаемых, которые хранят в себе тысячи лет истории. В переводе с латинского bíloba означает «двулопастная», так как листья дерева раздвоены. На основе их экстрактов производят различные БАДы.
Несмотря на свою удивительную способность к адаптации и выживаемости в дикой природе гинкго билоба находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу.
На школьной аллее возле каждого дерева установили таблички с именами выдающихся русских мореплавателей.
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«Акция преследует сразу несколько целей: это и озеленение территорий, и распространение краснокнижного гинкго, а главное — экологическое и историческое просвещение молодого поколения», — рассказал председатель местного отделения РГО Микаэл Аракелов.
В мероприятии поучаствовали не только школьники и преподаватели образовательного учреждения, но и коллектив Туапсинского морского торгового порта.
«В первую очередь хочу поблагодарить всех организаторов и участников события. Отрадно, что дети будут высаживать растения своими руками. Я уверен, что ребенок, который высадил дерево, никогда ему не навредит и более того, будет всегда о нем заботиться и оберегать», — отметил управляющий директор ТМТП.
«ТМТП — яркий пример социально ответственного бизнеса. Мы благодарны руководству предприятия за созидательное сотрудничество», — поделилась начальник районного управления образования Екатерина Зайцева.
Ухаживать за аллеей будет школьный экологический совет.
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