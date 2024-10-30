В Сочи зацвело земляничное дерево. В народе его называют «шептун»

26 октября телеграм-канал дендропарка «Южные культуры» сообщил , что на земляничном дереве стали распускаться цветы. Они могут быть белые или розовые, а по форме напоминают ландыши. В каждом соцветии — до 30 колокольчатых цветков с сильным медовым ароматом. Плоды на дереве поспевают в течении года. Родина земляничного дерева — острова Атлантического океана и Средиземноморье.

Его цветки по форме напоминают ландыши, поэтому его также называют ландышевым деревом.



У дерева есть и третье народное название «шептун». Кора каждый год постепенно опадает с шуршащим звуком. Некоторых людей этот звук успокаивает, и они подолгу стоят у дерева.



Соплодия с шершавой текстурой в конце цветения становятся рубиновыми. Они не съедобны.



Сейчас в дендропарке всего два земляничных дерева. Найти их можно у большого озера.