В городах Краснодарского края 31 октября отмечают день Черного моря
31 октября отмечается международный день Черного моря, установленный в 1996 году
Международный день Чёрного моря отмечается ежегодно 31 октября. В этот день в 1996 году Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина подписали стратегический план действий по защите экосистемы и проведению совместных природоохранных мероприятий.
Всесторонние исследования морской среды показали, что её жизнеспособность существенно ухудшилась. Цель экологического праздника — привлечь внимание к загрязнению вод, незаконной ловле рыбы и другим проблемам.
Во многих городах Черноморского побережья проходят акции, круглые столы, конкурсы и другие мероприятия. Так, в преддверии праздника в Новороссийске состоялся субботник. Участники собрали более 40 мешков мусора на мысе Дельфин.
В Адлерском районе Сочи 31 октября пройдут открытие сезона зимнего плавания, заплыв на сап-досках, физкультурная разминка, выставка и сбор пластиковых крышек на переработку. В Хостинском районе курорта в этот день состоится субботник, тематическая лекция, художественная выставка и мастер-классы для детей и взрослых.
Юга.ру собрали интересные факты о Чёрном море.
- Чёрное море — одно из самых молодых морей Земли. 8 тыс. лет назад оно было озером.
- 2 тыс. 210 метров — максимальная глубина Чёрного моря.
- На дне Чёрного моря есть залежи нефти и газа, но их добыча нерентабельна.
- В Чёрном море постоянно существуют два огромных водоворота. Они постоянно меняют свое местоположение, но никогда не оказываются рядом с берегами.
- Подводный мир Чёрного моря — это более 270 видов водорослей, не менее 600 видов планктона, 200 видов моллюсков и 160 видов рыб.
- Около 90% всей биомассы в Чёрном море составляют медузы.
- В Чёрном море водится колючая акула (катран). Однако она боится людей, поэтому никогда не подплывает к берегам.
- В Чёрном море практически отсутствуют глубинные жители, потому что вода на глубине ниже 150 метров сильно насыщена сероводородом.
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