В городах Краснодарского края 31 октября отмечают день Черного моря

Вся Россия, В мире

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  • © Фото Александры Савичевой, unsplash.com
    © Фото Александры Савичевой, unsplash.com

31 октября отмечается международный день Черного моря, установленный в 1996 году

Международный день Чёрного моря отмечается ежегодно 31 октября. В этот день в 1996 году Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина подписали стратегический план действий по защите экосистемы и проведению совместных природоохранных мероприятий.

Всесторонние исследования морской среды показали, что её жизнеспособность существенно ухудшилась. Цель экологического праздника — привлечь внимание к загрязнению вод, незаконной ловле рыбы и другим проблемам.

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Во многих городах Черноморского побережья проходят акции, круглые столы, конкурсы и другие мероприятия. Так, в преддверии праздника в Новороссийске состоялся субботник. Участники собрали более 40 мешков мусора на мысе Дельфин.

В Адлерском районе Сочи 31 октября пройдут открытие сезона зимнего плавания, заплыв на сап-досках, физкультурная разминка, выставка и сбор пластиковых крышек на переработку. В Хостинском районе курорта в этот день состоится субботник, тематическая лекция, художественная выставка и мастер-классы для детей и взрослых.

Юга.ру собрали интересные факты о Чёрном море.

  • Чёрное море — одно из самых молодых морей Земли. 8 тыс. лет назад оно было озером.
  • 2 тыс. 210 метров — максимальная глубина Чёрного моря.
  • На дне Чёрного моря есть залежи нефти и газа, но их добыча нерентабельна.
  • В Чёрном море постоянно существуют два огромных водоворота. Они постоянно меняют свое местоположение, но никогда не оказываются рядом с берегами.
  • Подводный мир Чёрного моря — это более 270 видов водорослей, не менее 600 видов планктона, 200 видов моллюсков и 160 видов рыб.
  • Около 90% всей биомассы в Чёрном море составляют медузы.
  • В Чёрном море водится колючая акула (катран). Однако она боится людей, поэтому никогда не подплывает к берегам.
  • В Чёрном море практически отсутствуют глубинные жители, потому что вода на глубине ниже 150 метров сильно насыщена сероводородом.

Как писали Юга.ру, рыба и морепродукты под Туапсе могут быть отравленными после разлива нефти.

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В городах Краснодарского края 31 октября отмечают день Черного моря
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