В городах Краснодарского края 31 октября отмечают день Черного моря

31 октября отмечается международный день Черного моря, установленный в 1996 году

Международный день Чёрного моря отмечается ежегодно 31 октября. В этот день в 1996 году Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина подписали стратегический план действий по защите экосистемы и проведению совместных природоохранных мероприятий.

Всесторонние исследования морской среды показали, что её жизнеспособность существенно ухудшилась. Цель экологического праздника — привлечь внимание к загрязнению вод, незаконной ловле рыбы и другим проблемам.