Прокуратура изъяла тигрицу у жителя Краснодарского края. Он неоднократно избивал животное

У жителя Староминского района изъяли тигрицу. Мужчина незаконно содержал ее в хозпостройке на своем участке

31 октября телеграм-канал прокуратуры Краснодарского края сообщил , что сотрудники ведомства совместно с управлением Росприроднадзора забрали у жителя Староминского района тигрицу, которую он незаконно содержал в хозпостройке. Ведомство выяснило, что примерно в 2021 году мужчина купил животное в неустановленном месте. Документов, подтверждающих законность приобретения, у него нет.

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«Принято решение об изъятии тигрицы и передаче в специализированное учреждение для дальнейшего ее содержания, поскольку создается угроза безопасности жизни и здоровью людей», — рассказали в прокуратуре региона.

Во время изъятия тигрицы владелец оказывал сопротивление и пытался вывезти ее на своем автомобиле. Также он избивал животное на глазах у правоохранителей. На мужчину составили материалы по статьям о неповиновении сотруднику полиции и о жестоком обращении с животным.



Тигрица будет временно находится в спецорганизации до определения ее места содержания.