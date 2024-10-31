Прокуратура изъяла тигрицу у жителя Краснодарского края. Он неоднократно избивал животное

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала прокуратуры Краснодарского края https://t.me/proc_23/16813
    © Скриншот из телеграм-канала прокуратуры Краснодарского края https://t.me/proc_23/16813

У жителя Староминского района изъяли тигрицу. Мужчина незаконно содержал ее в хозпостройке на своем участке

31 октября телеграм-канал прокуратуры Краснодарского края сообщил, что сотрудники ведомства совместно с управлением Росприроднадзора забрали у жителя Староминского района тигрицу, которую он незаконно содержал в хозпостройке.

Ведомство выяснило, что примерно в 2021 году мужчина купил животное в неустановленном месте. Документов, подтверждающих законность приобретения, у него нет.

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«Принято решение об изъятии тигрицы и передаче в специализированное учреждение для дальнейшего ее содержания, поскольку создается угроза безопасности жизни и здоровью людей», — рассказали в прокуратуре региона.

Во время изъятия тигрицы владелец оказывал сопротивление и пытался вывезти ее на своем автомобиле. Также он избивал животное на глазах у правоохранителей. На мужчину составили материалы по статьям о неповиновении сотруднику полиции и о жестоком обращении с животным.

Тигрица будет временно находится в спецорганизации до определения ее места содержания.

Напомним, что в середине октября волонтер из Владикавказа спасла львенка. Его держали в кальян-баре Грозного для развлечения посетителей.

Как писали Юга.ру, прокуратура нашла нарушения в содержании животных в дельфинариях в Сочи и Туапсинском районе, а также в Анапе, Геленджике и Темрюкском районе.

Животные Правосудие Прокуратура Росприроднадзор Староминский район

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