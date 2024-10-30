В Сочи откроют центр сохранения редких и исчезающих растений

Новое учреждение будет работать на базе Субтропического научного центра РАН

30 октября Субтропический научный центр РАН сообщил, что создаст малое инновационное предприятие «Центр сохранения и воспроизводства редких и исчезающих видов растений». В нем будут выращивать в том числе краснокнижные ветреницу нежную, цикламен косский, подснежник Воронова, кандык кавказский, безвременник великолепный и теневой, ятрышник мужской, пальчатокоренник Дюрвиля, иглицу колхидскую.

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Субтропический научный центр отметил острый дефицит посадочного материала из числа редких и охраняемых видов. Проблема усугубляется при реализации в регионе крупных проектов — дороги «Джубга-Сочи», горнолыжных курортов «Лаго-Наки» и «Долина Васта». Ученые рассчитывают получить качественный посадочный материал, который по сравнению с традиционно размноженными растениями обладает более активным ростом, быстрой адаптационной способностью к микроклимату и большей продуктивностью.