В Сочи откроют центр сохранения редких и исчезающих растений

Краснодарский край

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  • © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Новое учреждение будет работать на базе Субтропического научного центра РАН

30 октября Субтропический научный центр РАН сообщил, что создаст малое инновационное предприятие «Центр сохранения и воспроизводства редких и исчезающих видов растений».

В нем будут выращивать в том числе краснокнижные ветреницу нежную, цикламен косский, подснежник Воронова, кандык кавказский, безвременник великолепный и теневой, ятрышник мужской, пальчатокоренник Дюрвиля, иглицу колхидскую.

Подобного региона нет ни в России, ни в Европе:

Субтропический научный центр отметил острый дефицит посадочного материала из числа редких и охраняемых видов. Проблема усугубляется при реализации в регионе крупных проектов — дороги «Джубга-Сочи», горнолыжных курортов «Лаго-Наки» и «Долина Васта».

Ученые рассчитывают получить качественный посадочный материал, который по сравнению с традиционно размноженными растениями обладает более активным ростом, быстрой адаптационной способностью к микроклимату и большей продуктивностью.

Как писали Юга.ру, ученые объяснили, как стройка горнолыжного курорта в Лагонаки угрожает тектонике, ландшафтам и краснокнижному биоразнообразию.

Наука Парки Растениеводство Сочи

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