Сколько человек заболели ковидом, гриппом и ОРВИ в Краснодарском крае за неделю
Краснодарский оперштаб и Роспотребнадзор отчитались о заболеваемости в регионе
Управление краевого Роспотребнадзора сообщило, что за прошедшую неделю с 21 по 27 октября в регионе зарегистрировали 2 тыс. 291 случай заболевания ОРВИ и 3 случая гриппа. По словам специалистов, заболеваемость ниже эпидемиологических порогов в 6,9 раз.
Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что за этот же период в регионе выявили больше 400 случаев коронавируса. Среди заболевших не менее 150 женщин и 250 мужчин. Самому младшему пациенту один месяц, старшему — 96 лет.
С выздоровлением выписали 518 человек, одного пациента спасти не удалось.
В Краснодарском крае началась вакцинация от гриппа:
Распределение новых заболевших коронавирусом по городам и районам Кубани:
- Краснодар — выявили больше 140 случаев;
- Новороссийск — около 40;
- Сочи — больше 30;
- Тимашевский район — 23;
- Ейский район — 19;
- Кущевской район — 13;
- Абинский район — 11;
- Белореченский район — 9.
- Брюховецкий, Кореновский, Красноармейский, Крымский, Славянский, Староминской районы, Армавир и Горячий Ключ — по 8;
- Северский район — 7;
- Геленджик, Апшеронский, Каневский, Мостовской районы — по 6;
- Динской, Приморско-Ахтарский, Новокубанский, Успенский районы — по 5;
- Белоглинский район — 4;
- Кавказский, Калининский, Туапсинский районы — по 3;
- Ейский, Крыловский, Лабинский, Ленинградский, Павловский районы — по 2;
- Выселковский, Гулькевичский, Курганинский, Тимашевский, Усть-Лабинский и Темрюкский районы — по 1.
Напомним, в Краснодарском крае в августе и сентябре резко возросло число заболевших коронавирусом. За неделю регистрировали больше 800 случаев.
При этом Роспотребнадзор заявил о снижении числа заболевших гриппом и ОРВИ на 3%. На прошлой неделе в стране зарегистрировали 756 тыс. случаев.
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Роман Полибин сообщил, что пик сезона гриппа в большинстве субъектов России происходит в декабре-феврале. Лучшее время для вакцинации — осень.
Как писали Юга.ру, школа №53 Адлерского района Сочи закрылась на карантин из-за распространения пневмонии. Там заболели 19 учеников.