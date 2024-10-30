Сколько человек заболели ковидом, гриппом и ОРВИ в Краснодарском крае за неделю

Краснодарский край

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  • © Фото MrDm, freepik.com
    © Фото MrDm, freepik.com

Краснодарский оперштаб и Роспотребнадзор отчитались о заболеваемости в регионе

Управление краевого Роспотребнадзора сообщило, что за прошедшую неделю с 21 по 27 октября в регионе зарегистрировали 2 тыс. 291 случай заболевания ОРВИ и 3 случая гриппа. По словам специалистов, заболеваемость ниже эпидемиологических порогов в 6,9 раз.

Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что за этот же период в регионе выявили больше 400 случаев коронавируса. Среди заболевших не менее 150 женщин и 250 мужчин. Самому младшему пациенту один месяц, старшему — 96 лет.

С выздоровлением выписали 518 человек, одного пациента спасти не удалось. 

В Краснодарском крае началась вакцинация от гриппа:

Распределение новых заболевших коронавирусом по городам и районам Кубани:

  • Краснодар — выявили больше 140 случаев;
  • Новороссийск — около 40;
  • Сочи — больше 30;
  • Тимашевский район — 23;
  • Ейский район — 19;
  • Кущевской район — 13;
  • Абинский район — 11;
  • Белореченский район — 9.
  • Брюховецкий, Кореновский, Красноармейский, Крымский, Славянский, Староминской районы, Армавир и Горячий Ключ — по 8;
  • Северский район — 7;
  • Геленджик, Апшеронский, Каневский, Мостовской районы — по 6;
  • Динской, Приморско-Ахтарский, Новокубанский, Успенский районы — по 5;
  • Белоглинский район — 4;
  • Кавказский, Калининский, Туапсинский районы — по 3;
  • Ейский, Крыловский, Лабинский, Ленинградский, Павловский районы — по 2;
  • Выселковский, Гулькевичский, Курганинский, Тимашевский, Усть-Лабинский и Темрюкский районы — по 1.

Напомним, в Краснодарском крае в августе и сентябре резко возросло число заболевших коронавирусом. За неделю регистрировали больше 800 случаев.

При этом Роспотребнадзор заявил о снижении числа заболевших гриппом и ОРВИ на 3%. На прошлой неделе в стране зарегистрировали 756 тыс. случаев.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Роман Полибин сообщил, что пик сезона гриппа в большинстве субъектов России происходит в декабре-феврале. Лучшее время для вакцинации — осень.

Как писали Юга.ру, школа №53 Адлерского района Сочи закрылась на карантин из-за распространения пневмонии. Там заболели 19 учеников.

Абинский район Анапа Апшеронский район Белоглинский район Белореченский район Брюховецкий район Выселковский район Геленджик Гулькевичский район Динской район Ейский район Кавказский район Калининский район Каневской район Кореновский район Красноармейский район Краснодар Крыловский район Крымский район Курганинский район Кущёвский район Лабинский район Ленинградский район Медицина Мостовский район Новокубанский район Новопокровский район Новороссийск Отрадненский район Павловский район Приморско-Ахтарский район Роспотребнадзор Северский район Славянский район Сочи Староминский район Тбилисский район Темрюкский район Тимашевский район Тихорецкий район Туапсинский район Успенский район Усть-Лабинский район Щербиновский район

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