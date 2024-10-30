Сколько человек заболели ковидом, гриппом и ОРВИ в Краснодарском крае за неделю

Краснодарский оперштаб и Роспотребнадзор отчитались о заболеваемости в регионе

Управление краевого Роспотребнадзора сообщило, что за прошедшую неделю с 21 по 27 октября в регионе зарегистрировали 2 тыс. 291 случай заболевания ОРВИ и 3 случая гриппа. По словам специалистов, заболеваемость ниже эпидемиологических порогов в 6,9 раз.

Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что за этот же период в регионе выявили больше 400 случаев коронавируса. Среди заболевших не менее 150 женщин и 250 мужчин. Самому младшему пациенту один месяц, старшему — 96 лет.

С выздоровлением выписали 518 человек, одного пациента спасти не удалось.