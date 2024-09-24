800 случаев за неделю. В Краснодарском крае снова выросла заболеваемость коронавирусом

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Оперштаб поделился статистикой заболевших ковидом за прошедшую неделю. В России заболеваемость в этот период выросла на 11,4%

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что с 16 по 22 сентября на Кубани выявили более 800 случаев коронавируса. В числе заболевших 470 женщин и более 300 мужчин. Самому младшему пациенту месяц, старшему — 98 лет.

За прошедшую неделю с выздоровлением выписали 737 человек, двоих пациентов спасти не удалось.

В Краснодарском крае началась вакцинация от гриппа:

Распределение новых заболевших коронавирусом по городам и районам Кубани:

  • Краснодар — выявили больше 300 случаев;
  • Новороссийск — 75;
  • Сочи и Тимашевский район — больше 50;
  • Кущевский район — 22;
  • Динской район и Горячий Ключ — 17;
  • Апшеронский, Крымский, Староминский районы — по 16;
  • Ейский и Новокубанский районы— 14;
  • Абинский и Кавказский районы— 12;
  • Северский район — 11;
  • Крымский, Туапсинский, Усть-Лабинский районы — 10;
  • Выселковский, Мостовской, Красноармейский районы — 8;
  • Апшеронский и Белоглинский районы — 7;
  • Тихорецкий район — 6;
  • Павловский район — 5;
  • Геленджик, Каневской район, Приморско-Ахтарск — 4;
  • Брюховецкий, Гулькевичский, Кореновский, Отрадненский — 3;
  • Лабинский, Ленинградский, Успенский — 2;
  • Анапа и Славянский район — по 1.

Неделей ранее, с 9 по 15 сентября, в Краснодарском крае специалисты выявили 700 случаев заражения ковидом.

В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в России за неделю на 25%, а коронавирусной инфекцией — на 11,4%.

Как писали Юга.ру, в Прикубанском округе Краснодара построят поликлинику на 400 посетителей в смену.

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