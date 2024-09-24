800 случаев за неделю. В Краснодарском крае снова выросла заболеваемость коронавирусом

Оперштаб поделился статистикой заболевших ковидом за прошедшую неделю. В России заболеваемость в этот период выросла на 11,4%

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что с 16 по 22 сентября на Кубани выявили более 800 случаев коронавируса. В числе заболевших 470 женщин и более 300 мужчин. Самому младшему пациенту месяц, старшему — 98 лет.

За прошедшую неделю с выздоровлением выписали 737 человек, двоих пациентов спасти не удалось.