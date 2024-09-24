800 случаев за неделю. В Краснодарском крае снова выросла заболеваемость коронавирусом
Оперштаб поделился статистикой заболевших ковидом за прошедшую неделю. В России заболеваемость в этот период выросла на 11,4%
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что с 16 по 22 сентября на Кубани выявили более 800 случаев коронавируса. В числе заболевших 470 женщин и более 300 мужчин. Самому младшему пациенту месяц, старшему — 98 лет.
За прошедшую неделю с выздоровлением выписали 737 человек, двоих пациентов спасти не удалось.
В Краснодарском крае началась вакцинация от гриппа:
Распределение новых заболевших коронавирусом по городам и районам Кубани:
- Краснодар — выявили больше 300 случаев;
- Новороссийск — 75;
- Сочи и Тимашевский район — больше 50;
- Кущевский район — 22;
- Динской район и Горячий Ключ — 17;
- Апшеронский, Крымский, Староминский районы — по 16;
- Ейский и Новокубанский районы— 14;
- Абинский и Кавказский районы— 12;
- Северский район — 11;
- Крымский, Туапсинский, Усть-Лабинский районы — 10;
- Выселковский, Мостовской, Красноармейский районы — 8;
- Апшеронский и Белоглинский районы — 7;
- Тихорецкий район — 6;
- Павловский район — 5;
- Геленджик, Каневской район, Приморско-Ахтарск — 4;
- Брюховецкий, Гулькевичский, Кореновский, Отрадненский — 3;
- Лабинский, Ленинградский, Успенский — 2;
- Анапа и Славянский район — по 1.
Неделей ранее, с 9 по 15 сентября, в Краснодарском крае специалисты выявили 700 случаев заражения ковидом.
В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в России за неделю на 25%, а коронавирусной инфекцией — на 11,4%.
Как писали Юга.ру, в Прикубанском округе Краснодара построят поликлинику на 400 посетителей в смену.