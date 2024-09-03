В Краснодарском крае началась вакцинация от гриппа. Где можно бесплатно сделать прививку?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Steven Cornfield с сайта unsplash.com
    © Фото Steven Cornfield с сайта unsplash.com

В 2024 году в Краснодарском крае планируют привить от гриппа 3,5 млн человек

3 сентября замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила в своем телеграм-канале, что в регионе началась вакцинация против гриппа. В этом году планируют привить около 3,5 млн жителей Кубани.

Читайте также:

По словам Миньковой, начало сентября — лучшее время для вакцинации. Так организм успевает выработать иммунитет к сезонному росту заболеваемости.

Сделать прививку против гриппа можно в поликлинике по месту жительства или в мобильных пунктах в Краснодаре.

Они работают по будням с 9:00 до 18:00 по адресам: 

  • улица Красная, 122;
  • улица Красная, 35. 

А по выходным с 9:00 до 17:00:

  • улица Трамвайная, 2;
  • улица Колхозная, 86.

В 2023 году в Краснодарском крае против гриппа вакцинировали более 3,2 млн человек.

Как писали Юга.ру, в конце августа в Краснодарском крае два человека умерли от коронавируса, а количество заболевших резко выросло.

Вакцинация Здоровье Здравоохранение Краснодар Медицина

Новости

В Краснодарском крае началась вакцинация от гриппа. Где можно бесплатно сделать прививку?
Ученые нашли в Черном море токсичные водоросли. Что это такое?
Краснодарцы попросили Путина остановить строительство храма на набережной в Юбилейном
Власти Анапы снова запретили купаться в море: в Краснодарском крае прогнозируют смерчи
В Сочи во время выпуска в дикую природу застрелили леопарда Терека. Экологи требуют установить, кто в этом виноват
Сочи, Краснодар, Новороссийск и Армавир вошли в рейтинг «умных» городов РФ

Лента новостей

«Расчеты на месте — сильный ветер»
Вчера, 12:39
«Расчеты на месте — сильный ветер»
На нефтебазе в Пролетарске потушили возгорание
«Можно говорить о лучшей игре сезона»
Вчера, 10:55
«Можно говорить о лучшей игре сезона»
Разбор крупной победы ФК «Краснодар» в Москве
«Первый звонок» для тысячи краснодарцев
Вчера, 15:59 Реклама
«Первый звонок» для тысячи краснодарцев
В Новой Елизаветке в День знаний открыли школу

Реклама на сайте