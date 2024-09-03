В Краснодарском крае началась вакцинация от гриппа. Где можно бесплатно сделать прививку?
В 2024 году в Краснодарском крае планируют привить от гриппа 3,5 млн человек
3 сентября замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила в своем телеграм-канале, что в регионе началась вакцинация против гриппа. В этом году планируют привить около 3,5 млн жителей Кубани.
По словам Миньковой, начало сентября — лучшее время для вакцинации. Так организм успевает выработать иммунитет к сезонному росту заболеваемости.
Сделать прививку против гриппа можно в поликлинике по месту жительства или в мобильных пунктах в Краснодаре.
Они работают по будням с 9:00 до 18:00 по адресам:
- улица Красная, 122;
- улица Красная, 35.
А по выходным с 9:00 до 17:00:
- улица Трамвайная, 2;
- улица Колхозная, 86.
В 2023 году в Краснодарском крае против гриппа вакцинировали более 3,2 млн человек.
Как писали Юга.ру, в конце августа в Краснодарском крае два человека умерли от коронавируса, а количество заболевших резко выросло.