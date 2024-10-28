В Адлерском районе Сочи школу закрыли на карантин из-за пневмонии

По словам родителей, из-за вспышки пневмонии дети уже уходили на незапланированные каникулы с 15 по 24 октября и должны были учиться по отдельному графику. Но школьники пришли на занятия только на один день, поскольку Роспотребнадзор снова приостановил учебный процесс с 27 октября по 4 ноября.

26 октября стало известно, что школа №53 Адлерского района Сочи закрылась на карантин из-за распространения пневмонии. Там заболели 19 учеников.

В администрации курорта порталу Юга.ру подтвердили эту информацию. Дистанционное обучение вводить не будут. Остальные школы курорта работают в обычном режиме, осенние каникулы в них начались по утвержденному плану.

«Фонтанка» пишет, что в России зафиксировали вспышку внебольничной пневмонии. Инфекция охватила уже 16 регионов. Краснодарского края в списке пока нет. В некоторых городах школы закрыли на карантин, а детей перевели на дистанционное обучение.

Издание сообщает, что сразу семь школ в пяти районах Санкт-Петербурга перевели на удалёнку из-за вспышки заболевания у детей. За месяц количество случаев пневмонии в городе увеличилось на 60%.

Пневмония — острое заболевание нижних дыхательных путей, при котором поражается ткань легкого. Чаще всего возбудителями являются бактерии, вирусы, грибы и простейшие. Всего выделяют более 100 источников.

Как писали Юга.ру, в больницах Ростовской области ввели масочный режим. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией и напряженной ситуацией с ОРВИ.