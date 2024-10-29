Новый фонтан, дизайнерские лавочки и исчезновение черепах. Что изменилось в парке «Краснодар»
Собрали последние новости парка «Краснодар» и Японского сада
28 октября парк «Краснодар» опубликовал фотографии новых лавочек, их установили вокруг цветочных клумб. Дизайнерские скамейки находятся возле фонтана «Пергола», неподалеку от перекрестка Школьной и Восточно-Кругликовской.
25 октября телеграм-канал «Парк Галицкого Краснодар» сообщил, что в «Парке облаков» протестировали новый фонтан с яркой подсветкой. В посте говорится, что объект называется «Ротонда».
Позже фотограф Евгений Таранжин опубликовал фотографии нового фонтана и озера в своем телеграм-канале «Просто Евгений». Он показал, как объекты выглядят днем и поздно вечером.
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Еще одной новостью стало исчезновение черепах. Позже телеграм-канал «Японский сад Краснодар» сообщил, что из-за похолодания их перевезли в теплые помещения стадиона. Напомним, пресноводных черепах поселили в верхней части озера Оикэ возле ресторана Ryotei в марте 2023 года.
Еще одних обитателей Японского сада — шпороносных африканских черепах — переселили на зимовку в Зеркальный лабиринт парка. В теплое время года они живут в Сухом пруду Карэикэ.
Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара в конце октября зацвели ирисы. Обычно они цветут весной.