Новый фонтан, дизайнерские лавочки и исчезновение черепах. Что изменилось в парке «Краснодар»

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Таранжина из телеграм-канала «Просто Евгений» https://t.me/prostoevgeny
    © Фото Евгения Таранжина из телеграм-канала «Просто Евгений» https://t.me/prostoevgeny

Собрали последние новости парка «Краснодар» и Японского сада

28 октября парк «Краснодар» опубликовал фотографии новых лавочек, их установили вокруг цветочных клумб. Дизайнерские скамейки находятся возле фонтана «Пергола», неподалеку от перекрестка Школьной и Восточно-Кругликовской.

  • © Скриншоты фотографий из телеграм-канала парк «Краснодар» https://t.me/parkkrd/2830
    © Скриншоты фотографий из телеграм-канала парк «Краснодар» https://t.me/parkkrd/2830

Новый арт-объект:

25 октября телеграм-канал «Парк Галицкого Краснодар» сообщил, что в «Парке облаков» протестировали новый фонтан с яркой подсветкой. В посте говорится, что объект называется «Ротонда».

Позже фотограф Евгений Таранжин опубликовал фотографии нового фонтана и озера в своем телеграм-канале «Просто Евгений». Он показал, как объекты выглядят днем и поздно вечером.

  • © Фото Евгения Таранжина из телеграм-канала «Просто Евгений» https://t.me/prostoevgeny
    © Фото Евгения Таранжина из телеграм-канала «Просто Евгений» https://t.me/prostoevgeny
  • © Фото Евгения Таранжина из телеграм-канала «Просто Евгений» https://t.me/prostoevgeny
    © Фото Евгения Таранжина из телеграм-канала «Просто Евгений» https://t.me/prostoevgeny
  • © Фото Евгения Таранжина из телеграм-канала «Просто Евгений» https://t.me/prostoevgeny
    © Фото Евгения Таранжина из телеграм-канала «Просто Евгений» https://t.me/prostoevgeny
  • © Фото Евгения Таранжина из телеграм-канала «Просто Евгений» https://t.me/prostoevgeny
    © Фото Евгения Таранжина из телеграм-канала «Просто Евгений» https://t.me/prostoevgeny

Бесплатный музей, сад бонсай, кимоно в аренду:

Еще одной новостью стало исчезновение черепах. Позже телеграм-канал «Японский сад Краснодар» сообщил, что из-за похолодания их перевезли в теплые помещения стадиона. Напомним, пресноводных черепах поселили в верхней части озера Оикэ возле ресторана Ryotei в марте 2023 года.

Еще одних обитателей Японского сада — шпороносных африканских черепах — переселили на зимовку в Зеркальный лабиринт парка. В теплое время года они живут в Сухом пруду Карэикэ.

  • © Скриншоты фотографий из телеграм-канала парк «Краснодар» https://t.me/parkkrd/2839
    © Скриншоты фотографий из телеграм-канала парк «Краснодар» https://t.me/parkkrd/2839

Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара в конце октября зацвели ирисы. Обычно они цветут весной.

Краснодар парк «Краснодар» Парки фонтаны Фотография Японский сад

Новости

Новый фонтан, дизайнерские лавочки и исчезновение черепах. Что изменилось в парке «Краснодар»
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