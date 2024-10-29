Новый фонтан, дизайнерские лавочки и исчезновение черепах. Что изменилось в парке «Краснодар»

28 октября парк «Краснодар» опубликовал фотографии новых лавочек, их установили вокруг цветочных клумб. Дизайнерские скамейки находятся возле фонтана «Пергола», неподалеку от перекрестка Школьной и Восточно-Кругликовской.

25 октября телеграм-канал «Парк Галицкого Краснодар» сообщил , что в «Парке облаков» протестировали новый фонтан с яркой подсветкой. В посте говорится, что объект называется «Ротонда». Позже фотограф Евгений Таранжин опубликовал фотографии нового фонтана и озера в своем телеграм-канале «Просто Евгений». Он показал, как объекты выглядят днем и поздно вечером.

Еще одной новостью стало исчезновение черепах. Позже телеграм-канал «Японский сад Краснодар» сообщил, что из-за похолодания их перевезли в теплые помещения стадиона. Напомним, пресноводных черепах поселили в верхней части озера Оикэ возле ресторана Ryotei в марте 2023 года.

Еще одних обитателей Японского сада — шпороносных африканских черепах — переселили на зимовку в Зеркальный лабиринт парка. В теплое время года они живут в Сухом пруду Карэикэ.