Желейная масса. Черное и Азовское моря снова заполонили тысячи медуз

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Новороссийский Рабочий»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Новороссийский Рабочий»

Сообщения о полчищах медуз в Чёрном и Азовском морях поступают от местных жителей и туристов

24 октября «Новороссийский рабочий» сообщил, что местные рыбаки сделали пробный лов хамсы в Азовском море. Вместе с рыбой в сетях оказалось огромное количество медуз.

«Конечно, мы этих медуз уберем на сортирующей линии. Рыба будет промываться перед засолкой. Но все равно это все очень неприятно», — прокомментировал глава рыбодобывающего предприятия Юрий Атанов.

В Сочи массово гибнет речная рыба:

В Анапе в море тоже фиксируют нашествие медуз. Эколог Наталья Ифраимова заявила, что это сезонное явление, которое зависит от направления ветра, течений, температуры воды и наличия кормовой базы.

Кроме того, тысячи желеобразных существ выбросило на пляжи Анапы. Обычно медузы оказываются на берегу из-за теплой воды. 25 октября температура воды в Черном море составляет 19-21 °С. В 2023 году вода остыла до 19 °С уже 13 октября.

Как писали Юга.ру, солёность и температура Азовского моря достигли максимума, рыбаки жалуются на массовую гибель рыбы.

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