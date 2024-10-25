Желейная масса. Черное и Азовское моря снова заполонили тысячи медуз

Сообщения о полчищах медуз в Чёрном и Азовском морях поступают от местных жителей и туристов

«Конечно, мы этих медуз уберем на сортирующей линии. Рыба будет промываться перед засолкой. Но все равно это все очень неприятно», — прокомментировал глава рыбодобывающего предприятия Юрий Атанов.

24 октября «Новороссийский рабочий» сообщил , что местные рыбаки сделали пробный лов хамсы в Азовском море. Вместе с рыбой в сетях оказалось огромное количество медуз.

В Анапе в море тоже фиксируют нашествие медуз. Эколог Наталья Ифраимова заявила, что это сезонное явление, которое зависит от направления ветра, течений, температуры воды и наличия кормовой базы.

Кроме того, тысячи желеобразных существ выбросило на пляжи Анапы. Обычно медузы оказываются на берегу из-за теплой воды. 25 октября температура воды в Черном море составляет 19-21 °С. В 2023 году вода остыла до 19 °С уже 13 октября.