«Родственник воронежской Аленушки». В Ейске установили скульптуру, которая насмешила местных жителей

Скульптуру установили в Ейске еще 21 октября, но выразительный арт-объект только сейчас прославился в социальных сетях

21 октября в пресс-службе администрации Ейского района сообщили, что в Ейске на аллее по улице Маркса установили скульптуру с фотозоной под названием «Художник». Объект установили за счет Фонда развития курортной инфраструктуры Краснодарского края.

На момент публикации журналисту Юга.ру не удалось найти информацию об объекте на сайте Госзакупок, но портал 93.ru выяснил, что контракт на благоустройство аллеи составил 1,46 млн рублей. При этом в контракте администрация Ейского района отметила, что «Художник» должен стоить не более 828 тыс. рублей.

В пресс-службе администрации также сообщили, что в рамках контракта до конца года установят еще одну скульптуру с фотозоной под названием «Часовщик».

«Художник» вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Большинству такой арт-объект не понравился, но некоторые похвалили новую скульптуру.